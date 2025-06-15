全球市場觀測站／科技族群 強勢表態

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

標普500指數重返6,000點關卡，回到4月起跌點，尤其科技板塊漲勢更加凌厲。投信法人表示，AI晶片龍頭輝達財報優於預期，GB200產能瓶頸緩解，並於中東取得百億美元AI大單，帶動科技股強勢表現；隨資金流向非美國家，印度股市值得留意。

展望後市，瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平表示，市場關注美國眾議院通過的899條款，該條款對特定外資企業課徵最高20%遞增稅率，若參議院通過，恐引發外資撤離與市場波動。惟企業與民間反對聲浪高漲，後續參院是否調整條款，將成觀察重點。

全球市場情緒高漲，印度股市受惠基本面好轉與降息題材，近期漲勢也相當強勁。瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度儲備銀行（RBI）貨幣政策委員會（MPC）意外召開會議下調回購利率50個基點與調降現金準備率，並對經濟成長表示樂觀與下調通膨預期等，推動Nifty突破 25,000點大關。

儘管地緣政治緊張局勢升溫、外資（FII）賣壓及貿易不確定性增加，印度股市仍走堅向上。後市仍有多個催化劑，包括強勁經濟穩定性、企業獲利動能復甦，中至高雙位數獲利成長、私人資本支出周期興起、企業資產負債表再槓桿化，及結構性擴張的可支配消費等。持續看好印度在全球震盪環境中，擁有中流砥柱的表現。

美國5月CPI年增2.3%、核心CPI年增2.7%，雙雙低於預期，顯示關稅尚未推升通膨，市場對降息預期升溫。目前市場預測，聯準會最快9月將會再次降息，全年有望降息2碼。

富蘭克林投顧指出，中東地緣政治風險升溫，美國公債領漲，凸顯高品質債防禦優勢，此外，美國川普總統關稅政策未決、稅改等財政計畫仍在參議院審核，建議投資人靠攏於中短天期債券，採取中性利率曝險、廣納各類債市機會。

降息 美國公債 印度

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