挑債券商品…重視收益率

投資ETF是現階段顯學，尤其是定期定額存ETF風潮興起，主要看中的是長期報酬率，因此面對除息旺季到來，投信法人表示，挑股票ETF還是應著眼未來成長趨勢，如果是債券ETF則重其收益率；不要過度重視每次的除息前後表現。

今年第2季債券市場遇美國財政赤字帶來長天期公債殖利率大幅反彈壓力，加上新台幣升值等壓力，造成去(2024)年熱銷的債券ETF出現發行量縮減情形，第二季以來整體發行張數縮減2.23%；但已發行98檔債券ETF，除三檔新發行標的之外，仍有32檔第2季發行張數增加，反應市場交易熱門。其中，第2季以來發行張數成長率最高前五名以短天期債券為主，前三名發行成長幅度最可觀，包括：國泰US短期公債（00865B）增幅83.11%、第一金優選非投債（00981B）增幅49.73%及統一美債10年Aa-A（00853B）增幅36.07%。第一金優選非投債6月19日進行月配除息，年化配息率高達9%以上，也是吸引投資交易熱度大幅上升關鍵。

投信表示，台股ETF投資主題多樣化，績效展現也不同，可精選後市易受資金青睞標的，如：採預測殖利率選取成分股的高股息ETF。在目前台股市場存股、存ETF蔚為風潮的情況下，投資人可透過精準卡位半導體、航運類股、金融傳產類股或者是配置上述類股比重較高的ETF，以提升整體績效表現。

國泰投信指出，定期定額存ETF的投資方式較穩健，即使遇到相對低點，正好可以增加ETF受益單位，等未來價格呈現微笑曲線上揚時，報酬率就更高。永豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加影響股息稀釋。