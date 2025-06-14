基金特蒐／科技軟體股 具備優勢

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出，川普政策仍有諸多不確定性，在科技次族群中，軟體股較不受關稅衝擊，且部分應用具有剛性需求，抵禦關稅的能力更強。在半導體與硬體設備中，人工智慧（AI）伺服器在產能布局與價格敏感度方面皆優於個人電腦（PC）、手機等消費電子產品。

川普4月2日宣布對等關稅之後，美股四大指數在4月8日跌到今年以來的最低點。不過，隨著美國與各國談判取得新進展，市場預期最終關稅不會如先前預期般悲觀，投資情緒好轉，四大指數都已收復先前跌幅。

彭博資訊統計，4月8日以來至今，費城半導體指數大漲47%，那斯達克指數也上漲近29%，表現強勁；同期間，S&P 500與道瓊工業指數分別上漲21%與14%。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平。瀚亞投信/提供。

瀚亞美國高科技基金成立於2002年6月，是國內極少數以美國科技為投資標的的投信發行基金。這檔基金中長期績效出色，吸引投資人進駐，帶動基金規模超過100億元，在投信發行海外股票基金中名列前茅。這檔基金4月8日以來大漲近28%，今年來跌幅縮小到近8%，三年來漲幅仍有100%，績效可圈可點。

瀚亞美國高科技基金月報資料顯示，截至5月底，最大持股為輝達，比重占10.3%，其次為博通、特斯拉、微軟、蘋果等。產業別中，投資團隊重壓半導體產品與設備族群，比重約41%，但已低於去年同期。研究團隊今年來逐步增持軟體至28%，也加碼科技硬體與周邊族群。林元平表示，輝達仍是AI生態系的老大哥，第1季財報獲利與營收皆優於市場預期，成長能見度高，顯示AI基礎建設投資熱潮方興未艾，且客戶愈趨多元，有利於半導體族群後市。整體來說，基金操作會聚焦供應鏈結構與策略敏捷度，而非單以景氣是否進入衰退作為操作依據。

林元平表示，對等關稅豁免期90天將至，美國這段期間內也與各國進行談判。目前市場預估，美國有效關率（指關稅總額占進口總額的百分比）可能從3%跳至16%，但仍遠低於市場先前悲觀的預期，對經濟前景的信心將增加，進而帶動上修景氣預估。

林元平指出，市場近期反向上調S&P 500指數的每股稅後純益（EPS）年增率至7%（先前為3%），2026年EPS年增率也上調至7%（先前為6%），並同步調升本益比區間。市場情緒轉趨樂觀，激勵近期美股漲勢如虹。

在產業面，台北國際電腦展上月結束，市場上修GB200與GB300伺服器的全年組裝數量，並有望逐季攀升；預估第1季GB200伺服器出貨1,000櫃，第2季可達5,000至6,000櫃，第3季與第4季很有機會達到單季1萬櫃以上。全年GB200 NVL72的出貨量有機會達到2.5至3萬櫃，有助於消除上游晶片庫存的疑慮。

林元平說，減稅與降息題材有望催化大盤漲勢。2025年是生成式AI的投資回報元年，並將在硬體和軟體領域引發巨大的商機。未來在基金配置上，軟體、半導體與硬體配置上持續調整為更加平衡。

操作心法

●掌握美國以外科技股的投資機會

瀚亞美國高科技基金除了布局美國科技股以外，也會注意其他市場關鍵科技領域的投資機會，包括荷蘭、英國、南韓、日本等。（張瀞文）

投資小叮嚀

●科技股應該是投資組合中的重要部位

生成式AI的中長線發展看好，法人認為目前只是此波產業革命的初期發展階段，未來AI將呈現出百花齊放的樣態，受惠族群也會更多元。在投資組合中，科技基金部位不可少，投資人可以依本身投資屬性來調整比重。

●市場震盪難免 不要追高殺低

美國科技股長線報酬驚人，但從今年的變化來看，股價波動也不小。為了避免追高殺低，投資人宜堅守投資紀律，以定期定額持續累積部位，做好資金規劃，即使低檔也不要停扣，有餘力則可以逢低加碼，報酬率將更為可觀。（張瀞文）