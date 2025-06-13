第2季債券市場遇長天期公債殖利率大幅反彈，加上新台幣升值等壓力，造成去年熱銷的債券ETF出現發行量縮減情形；不過，在已發行98檔債券ETF中，除三檔新發行標的之外，第2季以來發行張數成長率逾5%有14檔，多數是短天期債券。

債券ETF第2季以來發行張數成長率前三名成長幅度可觀，包括：國泰US短期公債（00865B）83.1%、第一金優選非投債49.7%及統一美債10年Aa-A的36.0%。

第一金優選非投債將在6月19日進行月配除息，連續兩個月公告除息0.072元，年化配息率接近10%，吸引投資交易熱度大幅上升。第一金優選非投債ETF基金經理人王心妤說，Bloomberg資料統計1990年至第1季底，美國GDP成長介於1%到3%期間，非投資等級債的平均年化報酬率為8.23%，優於投資等級債的7.72%和公債的6.47%。

凱基A級公司債ETF研究團隊表示，在美國經濟數據持穩、關稅談判樂觀的情況下，降息預期回落；加上市場風險情緒回溫、美國財政疑慮，帶動美債公債殖利率震盪走升，債券投資建議向相對高信用評級靠攏，以使信用風險受控；並縮短存續天期，聚焦中短天期債券，以追求利率波動風險受控。