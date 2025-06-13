印度基金 績效紅不讓

受美國總統川普關稅政策影響，產業供應鏈面臨重組，受關稅影響較低的印度成為受惠者。觀察投信發行海外基金近一季表現，多檔印度基金都有雙位數報酬。

統計投信發行的海外基金近一季績效，群益印度中小基金上漲16.4%居冠，其次包括瀚亞美國高科技、中國信託美國聚焦成長、瀚亞印度、群益大印度基金等，都有逾13%的報酬，整體來看，印度與美股科技表現相對較佳。法人表示，印度經濟成長潛力大、改革題材多、資金動能持續挹注，後市表現可期，投資人不妨多留意印度基金投資契機。

群益印度中小暨群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎指出，由於印度4月CPI年率3.1%創2019年7月以來最低，印度央行對通膨長期向目標靠攏深具信心，因此6月6日一舉降息2碼，並將存準率大幅下調4碼，寬鬆力道出乎市場意料，同時帶動銀行類股指數升至歷史新高。寬鬆大門開啟後，預期將讓印度經濟成長動能加速，為印度股市增添新的上漲潛能。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度基本面亮眼，當地通膨數據明顯回穩，印度儲備銀行6月再次降息，為今年第三度降息，市場看好印度短中期經濟前景，樂觀情緒推升印度指數重啟上漲動能，中長期漲勢值得期待，建議定期定額介入。

群益大印度基金經理人洪玉婷強調，印度做為全球經濟成長最快的國家，繼2021年超越英國成為全球第五大經濟體後，展現經濟成長實力，根據國際貨幣基金組織（IMF）資料，印度2025年總體經濟規模達4.1兆美元，可望超越日本成為全球第四大經濟體。由於美國關稅政策對印度影響較小，加上經濟維持強韌、貨幣政策轉為寬鬆，預計外資將重新進駐，對印度股市形成新的資金動能。