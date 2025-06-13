非投等債商品 有魅力

今年以來債市波動，隨美中關稅談判再度露曙光，就業數據支持經濟韌性，使得市場的投資氣氛略為正向。

近來美公債殖利率，已從4.5%開始回落，美債價格蠢蠢欲動，顯示目前債市投資信心逐步升溫，投信法人看好非投等債後續表現。

根據統計，截至6日止，今年以來整體債券ETF（不含槓反型）受益人減少近12.1萬人，來到近190.1萬人，顯示債市波動影響投資人持有債券ETF意願。

不過仍有包括群益優選非投等債（00953B）、凱基美國非投等債、元大美債1-3、凱基A級公司債、第一金優選非投債等，今年以來受益人增加逾3,000人，規模也同步增加。

五檔中有三檔是非投等債，顯見非投等債ETF相對受青睞。

群益優選非投等債ETF 經理人李忠泰表示，美中貿易談判再度露出曙光，就業數據支持經濟韌性，儘管政策面上仍有不確定性存在，但研判景氣仍將保持韌性，進入衰退的可能性低，非投等債發債公司體質仍優，整體信用風險偏低。

非投等債具備存續期間較短且殖利率較高的雙重特性，資金流入態勢明顯，凸顯出市場需求面依舊維持強勁。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，美國10年期公債殖利率未來一季將呈現區間震盪，考量關稅導致消費者與企業支出信心下降，未來將傳遞至實際消費與投資動能，導致美國景氣整體仍偏降溫，研判美債第4季以後，可能因聯準會的降息預期而有下行空間。

由於美國公債的買方以亞洲官方機構為主，容易受到去美元化影響，過去十年以來，公債的外資占比下降19%，而公司債上升4%，公債買盤側重保值功能而公司債買家更關注相對價值；高收益率下，公司債相較公債，對外資更具吸引力。