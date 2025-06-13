美科技基金 後勁十足

美國對等關稅暫緩期限（7月初）將至，目前僅英國達成關稅協議。投信法人認為，受惠半導體、軟體及通訊服務等獲利表現良好，下半年科技類股評價面依舊有上漲空間，科技類股仍為2025年獲利成長的主要驅動力，相關科技基金投資也備受關注。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，下半年科技為產業成長核心，尤以軟體及AI相關供應鏈為主軸。另一方面，受中美貿易局勢影響，AI供應鏈正積極轉往中東市場，此舉帶動該地區在人工智能、雲端運算的發展，有望成為下一波的成長動能。

雖然關稅政策對經濟及企業獲利造成壓力，但主要的下修多已在4月反應，S&P 500指數的估值已修復至合理水平。根據美銀美林資料，2025年S&P 500指數預估獲利成長率有機會實現高個位數成長。整體而言，美股獲利仍由科技類股驅動。

凱基雲端趨勢基金經理人馮紹榮表示，AI技術的快速落地正在重塑全球商業模式，具備關鍵技術的公司將有機會在這波浪潮中脫穎而出。根據Bloomberg Intelligence資料顯示，生成式AI市場正以驚人的速度成長，2022年全球生成式AI營收僅為360億美元，但到2024年已躍增至2,150億美元，三年間暴增五倍；今年營收預估達到3,140億美元，未來四年營收將可能一舉突破1兆美元大關。

馮紹榮分析，美系AI晶片大廠近期公布財報顯示，AI應用需求持續推升，推動營運表現並反映出市場對高效能運算晶片的真實需求，也意味著具備技術實力與在產業中占據關鍵位置的相關公司，將率先受惠於這波AI商業化浪潮。生成式AI的應用正在加速，其中大型語言模型（LLM）將逐漸取代傳統搜尋引擎的邏輯與使用情境，未來的搜尋結果不再只是傳統的網頁連結列表，而是更像是個人助理提供整合性回應。