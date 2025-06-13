平衡型商品 股六債四配置

美中貿易談判進展順利，市場對關稅議題的焦慮感降低，加以上周公布今(2025)年5月非農數據優於預期，帶動美股持續走高。

投信表示，目前美股預估本益比仍低於今年初高點，具有投資吸引力，投資人可選擇美國平衡型基金，以股六債四的比例靈活調整，追求長線成長契機。

根據野村投信統計，標普500指數在今年5月底預估本益比為22.3倍，相較於今年初的24.8倍，目前的水準仍低了約10%；美國以外的成熟市場（以MSCI 歐澳遠東指數為例）目前預估本益比為15.3倍，較今年初的14.4倍多約6.3%。

駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley指出，關稅對於物品的影響更為直接，並將導致企業成本增加，但較正面的一項因素是，標準普爾500指數成分股公司預計第1季營收與利潤均持續成長，許多大型科技股、網路股的表現都很好，且AI的效應已開始顯現在企業財報上。未來大型優質成長股的表現應有望超越小型股，因為大型企業的供應鏈與終端市場的地理位置分布較多元，隨著時間推移，這些企業可以與其合作夥伴配合，以降低關稅的影響。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，過去十年，標普500企業每股稅後盈餘（EPS）年增率僅在2020年出現負成長，反映美國經濟在新冠疫情鎖國封城導致全球供應鏈中斷下的衰退局面，因此只有美國經濟出現硬著陸，美國企業盈餘才不會成長。此外，弱勢美元有利於增加美國出口並提升企業盈餘，根據Bloomberg統計，當美元相對歐元走貶時，美股的標普500指數企業盈餘上修力道普遍優於MSCI歐洲指數的歐股企業。目前白宮貿易政策阻力的變化已趨於和緩，不僅降低美國經濟衰退的風險，也能使企業與消費者提升對未來前景的信心，美股前景審慎樂觀。