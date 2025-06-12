掌握多元收益 提升投資勝率

受美國總統川普政策不確定性衝擊，市場波動加劇，該如何制定具備多元收益來源、同時兼顧資本增值與風險控管的投資策略？景順投信表示，能靈活配置股票與債券的「多元收益成長策略」，有望成為全方位收益解方。

全球貿易關係和政治聯盟的重新洗牌，顯示全球經濟及政治格局正在迅速變動，受此影響，2025年上半年全球市場的不確定性指數飆升，其中，聯準會繼續放緩降息週期之際，美國經濟前景面臨挑戰。

景順投信指出，十多年來，外國投資人一直將投資盈餘轉為美元資產，這種趨勢可能開始有所轉變。根據統計，2025年美國經濟成長預測放緩的幅度比全球其他地區更大，因此在川普2.0的時代下要追求收益，更需要廣闊的投資視野，這也意謂著投資人可藉此機會將投資組合分散配置至不同地區及資產類別，來追求穩定與成長。

除了多元配置，長期投資也需要有穩定的收益來源。景順投信表示，股息結合債息的雙重收入來源能讓投資組合有更多底氣，但傳統高股息概念容易一味地追求高股息，忽略能同時兼具股息也有成長性的公司，而能夠兼顧「股息」及「成長」的股息成長股，通常具有穩健的財務狀況和高進入壁壘，表現可望更為突出。

景順多元收益成長基金採用Q彈全球多元資產配置策略，隨著市場變化調整股債比，並堅持以股息加債息雙重打底。股息偏好穩定或逐年提高股息發放的公司，確保股息收入與股價都有上升潛力；債息收入則涵蓋投資等級、非投資等級、新興市場與政府債券等，打造股、債息雙收益來源，提升投資勝率，該基金亦榮獲晨星評等五顆星肯定。

展望後市，景順多元收益成長基金經理人Alexandra Ivanova表示，通膨的發展仍是主要關注焦點，這將決定各國央行貨幣政策立場；其次是美國政府政策的執行方向，這些政策將影響成長和通膨，最後則是其他國家的因應措施將如何影響市場和整體通膨情況。