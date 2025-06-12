快訊

生控正取台大碩士班「被放棄」 校方：可能暫保留資格

高一生不滿師管太多廁所持棒痛毆 工具曝光了

雷虎科技無人艇失聯爆紅 不對稱作戰的關鍵台能做到？

主權AI霸權戰白熱化 迎國家級大單 這類股扮台股火車頭

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

5月川普出訪中東之際，傳出輝達(NVIDIA)有望獲得中東多國的AI基礎建設大單。6月上旬，英國首相施凱爾(Keir Starmer)也宣布，將加碼投資AI領域以提升英國算力。隨著主權AI政策牛肉接連上桌，提振市場信心，身為全球科技製造重鎮的台灣跟著受惠，電子零組件產業扮演台股火車頭，自5月以來漲幅已超過14%。展望後市，即便在關稅陰霾下，AI應用持續普及的趨勢不變，相關供應鏈仍將是下半年台股投資的主旋律之一。

統一投信台股研究團隊指出，自5月以來推升台股走勢主要原因來自三大利多，包含關稅暫緩、AI需求穩健增溫，及提前拉貨令企業財報亮眼等。根據CMoney統計自5/2至6/10的資料顯示，漲幅動能最為顯著的前五大產業依序為電子零組件、電腦及週邊設備、玻璃陶瓷、半導體，及電子類；其中，電子零組件、電腦及週邊設備這兩類的漲幅均已超過兩位數。

值得留意的是，台股在AI產業帶動下逐步走高，但部分產業如傳產與消費性電子於下半年的訂單能見度尚未明朗化，且受新台幣升值影響，企業獲利恐有下修壓力，短期內台股較大機率將偏向震盪整理。整體而言，後續投資策略上，宜以訂單動能明確的AI產業供應鏈為核心部位，搭配受惠於新台幣升值的產業，以及具有較高殖利率護體的概念股為輔。

統一台股增長主動式ETF基金(00981A)投資策略鎖定台股市值前 300 大企業，這類大型股擁有雄厚資本支出實力，深入掌握關鍵技術的開發與應用，議價能力相對較強，在市場劇變之際往往能展現較佳的應對能力。00981A關注AI產業供應鏈外，亦布局於商機漸顯的人形機器人、低軌衛星等領域，以掌握三大領域日後成長契機，爭取獲得超額報酬的機會。

台股 AI

延伸閱讀

台積電除息行情失靈 台股盤中跌200點失守22300點

提案修法被指「兩岸內戰化」矮主權 藍委駁斥：不符現實

台股早盤挫逾200點 台積電除息開低5元

台股5月震盪…證交稅連三黑 營所稅、綜所稅等主要稅目負成長

相關新聞

台股基金月賺近一成 逾八成「跑贏大盤」專家看好這類股

近一月在國際間與美方貿易協商陸續傳出正面訊息，以及股東會與除權息行情等因素帶動下，加權指數重回22,000點大關之上，截...

歐股、基建、黃金 多元投資

川普關稅政策不確定性增高，美國股、債、匯資產價值受到懷疑。法人指出，市場將持續動盪，投資組合最好分散布局，包括納入歐股、...

美債靈活配置 抗波動

今年以來，美國債券市場波動加大，投資人對於美債的信心動搖。法人指出，美債的規模、品質、廣度及深度仍難以取代，但市場不確定...

高評等信用債抗波動、穩收益 資金布局新選項

川普對等關稅政策仍是全球金融市場最大的不確定性風險，投信法人認為，美國經濟衰退機率低，但通膨上升風險尚未解除，相對看好高...

AI推升成長力 美大型成長股前景仍具看頭 布局看這裡

川普關稅政策推升不確定性，美股今年以來表現落後歐股。聯博集團指出，短期市場仍將持續波動，但投資人宜放眼長期，鎖定中長期成...

台股中小型基金 搶鏡

護國神山再度「積」發台股多頭動能，引領大盤站回2萬2大關，累計主動式操作的台股基金自4月低點反彈以來，平均上漲逾三成優於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。