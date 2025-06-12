主權AI霸權戰白熱化 迎國家級大單 這類股扮台股火車頭

5月川普出訪中東之際，傳出輝達(NVIDIA)有望獲得中東多國的AI基礎建設大單。6月上旬，英國首相施凱爾(Keir Starmer)也宣布，將加碼投資AI領域以提升英國算力。隨著主權AI政策牛肉接連上桌，提振市場信心，身為全球科技製造重鎮的台灣跟著受惠，電子零組件產業扮演台股火車頭，自5月以來漲幅已超過14%。展望後市，即便在關稅陰霾下，AI應用持續普及的趨勢不變，相關供應鏈仍將是下半年台股投資的主旋律之一。

統一投信台股研究團隊指出，自5月以來推升台股走勢主要原因來自三大利多，包含關稅暫緩、AI需求穩健增溫，及提前拉貨令企業財報亮眼等。根據CMoney統計自5/2至6/10的資料顯示，漲幅動能最為顯著的前五大產業依序為電子零組件、電腦及週邊設備、玻璃陶瓷、半導體，及電子類；其中，電子零組件、電腦及週邊設備這兩類的漲幅均已超過兩位數。

值得留意的是，台股在AI產業帶動下逐步走高，但部分產業如傳產與消費性電子於下半年的訂單能見度尚未明朗化，且受新台幣升值影響，企業獲利恐有下修壓力，短期內台股較大機率將偏向震盪整理。整體而言，後續投資策略上，宜以訂單動能明確的AI產業供應鏈為核心部位，搭配受惠於新台幣升值的產業，以及具有較高殖利率護體的概念股為輔。

統一台股增長主動式ETF基金(00981A)投資策略鎖定台股市值前 300 大企業，這類大型股擁有雄厚資本支出實力，深入掌握關鍵技術的開發與應用，議價能力相對較強，在市場劇變之際往往能展現較佳的應對能力。00981A關注AI產業供應鏈外，亦布局於商機漸顯的人形機器人、低軌衛星等領域，以掌握三大領域日後成長契機，爭取獲得超額報酬的機會。