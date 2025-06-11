台股基金月賺近一成 逾八成「跑贏大盤」專家看好這類股

近一月在國際間與美方貿易協商陸續傳出正面訊息，以及股東會與除權息行情等因素帶動下，加權指數重回22,000點大關之上，截至10日止，加權指數近一月漲幅近6.3%，台股基金表現更是亮眼，近一月平均漲幅為9.6%，當中超過八成基金表現都勝過大盤，彰顯出主動選股的優勢，值得投資人留意。

群益長安基金經理人陳朝政表示，台灣經濟成長動能延續穩定態勢，觀察最新公布的景氣燈號維持黃紅燈，製造業銷售量指數因AI商機及提前拉貨而增加。

展望未來，基於半導體業持續投入高階製程研發、國內外大廠加碼投資和企業數位轉型等因素下，外需及資本形成雙引擎，同時，穩定的就業市場與薪資成長可望延續民間消費力道，皆有助支持台股表現。

在投資布局方面，科技題材仍看好AI供應鏈、衛星通訊等表現，非科技股則可留意內需消費、營建與高殖利率股。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易指出，美國對等關稅引發的市場動盪，其最為恐慌的時刻已過，加上市場長線需求與趨勢沒有改變，無須過於憂慮，值此階段反倒更適合選股不選市、主動選股靈活操作的策略。

產業方面，科技股長期基本面仍具吸引力，全球對AI及高效運算的需求強勁，加上高階AI伺服器的組裝良率改善，資料中心與雲端業者的資本支出同步回升，供應鏈瓶頸明顯緩解，前景能見度高，故包括半導體、AI伺服器、ASIC等類股表現值得持續留意。

非電族群則以運動休閒、生技（新藥與CDMO）、行動支付領先業者等族群可保持關注。

日盛新台商基金經理人謝尚瑾表示，目前市場也已逐步消化訊息面的利空因子，以及淡化政策的不確定性，使得全球股市波動也相對緩和。

觀察台股籌碼面，目前三大法人均已站回買方，整體資金面偏多。

隨著美國關稅寬限期至7月9日，評估短期波動與政策會較為加劇，但整體盤勢仍審慎樂觀看待，主要是近期的經濟數據預期尚未顯示衰退的跡象，而在產業方面，經由上下游的供應鏈確認，AI伺服器的需求仍然在正向的發展上，因此短線盤勢震盪拉回可視為布局良機。