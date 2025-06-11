歐股、基建、黃金 多元投資

川普關稅政策不確定性增高，美國股、債、匯資產價值受到懷疑。法人指出，市場將持續動盪，投資組合最好分散布局，包括納入歐股、基礎建設及黃金等資產，以增加投資的韌性，分散風險。

DWS亞太區投資長吳雙榮（Ivy Ng）昨（11）日來台指出，美國2025年溫和衰退的風險仍在，聯準會（Fed）面臨通貨膨脹控制與避免經濟衰退之間的拉鋸。如果失業率提高、通膨獲得控制，則Fed可望從9月起降息，到明年6月底前可望降息四次，基準利率將從4.25~4.50%，降至3.25~3.50%。

吳雙榮指出，川普政府實施關稅政策後，市場情緒出現轉變，歐洲成為美國資金外流的主要受惠者。美國資產不再獨強，建議投資人把眼光放到美國以外市場。

吳雙榮說，歐洲最壞情況已過，經濟正逐步追趕，彌補過往落後表現。特別是在最近數個月，美國經濟數據低於預期，歐洲則優於預期，展現「上行驚奇」。相較美國的政治風險上升，影響投資情緒，從經濟與政治觀點來看，歐洲優於美國。

吳雙榮強調，全球投資應分散布局，不應只聚焦於美國大型科技股。只有進行多元資產配置，不是單一押注，而是以穩健、分散的投資組合，才能因應多變的經濟情境。

今年來，投資人對DWS基礎建設產品興趣大增。DWS全球流動性實質資產專家主管沈鎧圻（Heidi Sum）分析，這是因為基建不能再純以防禦型資產類別看待，而是成長動能、人工智慧（AI）賦能的新概念。

沈鎧圻指出，特別是2023年ChatGPT問世之後，正式迎接數位生活，也改變基礎建設投資趨勢。由於數位世界需要有能源建設支持，電力需求快速攀升。未來基建成長動能聚焦AI、資料中心、用電需求、與能源轉型等結構性趨勢。

黃金是去美元化資產選擇。隨著全球外匯儲備逐步去美元化，各國央行策略性買黃金成為黃金需求的成長動能，DWS預估，國際金價上看每英兩3,700美元。