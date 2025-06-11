快訊

熱帶低壓直撲台灣恐狂風暴雨 吳德榮：東半部及南部機率最高

美中磋商達成協議、通膨低於預期 史指仍收跌中止連三漲

歐股、基建、黃金 多元投資

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

川普關稅政策不確定性增高，美國股、債、匯資產價值受到懷疑。法人指出，市場將持續動盪，投資組合最好分散布局，包括納入歐股、基礎建設及黃金等資產，以增加投資的韌性，分散風險。

DWS亞太區投資長吳雙榮（Ivy Ng）昨（11）日來台指出，美國2025年溫和衰退的風險仍在，聯準會（Fed）面臨通貨膨脹控制與避免經濟衰退之間的拉鋸。如果失業率提高、通膨獲得控制，則Fed可望從9月起降息，到明年6月底前可望降息四次，基準利率將從4.25~4.50%，降至3.25~3.50%。

吳雙榮指出，川普政府實施關稅政策後，市場情緒出現轉變，歐洲成為美國資金外流的主要受惠者。美國資產不再獨強，建議投資人把眼光放到美國以外市場。

吳雙榮說，歐洲最壞情況已過，經濟正逐步追趕，彌補過往落後表現。特別是在最近數個月，美國經濟數據低於預期，歐洲則優於預期，展現「上行驚奇」。相較美國的政治風險上升，影響投資情緒，從經濟與政治觀點來看，歐洲優於美國。

吳雙榮強調，全球投資應分散布局，不應只聚焦於美國大型科技股。只有進行多元資產配置，不是單一押注，而是以穩健、分散的投資組合，才能因應多變的經濟情境。

今年來，投資人對DWS基礎建設產品興趣大增。DWS全球流動性實質資產專家主管沈鎧圻（Heidi Sum）分析，這是因為基建不能再純以防禦型資產類別看待，而是成長動能、人工智慧（AI）賦能的新概念。

沈鎧圻指出，特別是2023年ChatGPT問世之後，正式迎接數位生活，也改變基礎建設投資趨勢。由於數位世界需要有能源建設支持，電力需求快速攀升。未來基建成長動能聚焦AI、資料中心、用電需求、與能源轉型等結構性趨勢。

黃金是去美元化資產選擇。隨著全球外匯儲備逐步去美元化，各國央行策略性買黃金成為黃金需求的成長動能，DWS預估，國際金價上看每英兩3,700美元。

延伸閱讀

美中貿易協議進入最後階段 川普：只等雙方確認

僅次美元！ECB報告「黃金超越歐元」 成全球央行第2大準備資產

美國關稅拉貨潮 前4月電子零組件業「加班工時創新高」

美國導演告白台灣！「看不見的國家」獻給民主勇氣的情書

相關新聞

台股基金月賺近一成 逾八成「跑贏大盤」專家看好這類股

近一月在國際間與美方貿易協商陸續傳出正面訊息，以及股東會與除權息行情等因素帶動下，加權指數重回22,000點大關之上，截...

歐股、基建、黃金 多元投資

川普關稅政策不確定性增高，美國股、債、匯資產價值受到懷疑。法人指出，市場將持續動盪，投資組合最好分散布局，包括納入歐股、...

美債靈活配置 抗波動

今年以來，美國債券市場波動加大，投資人對於美債的信心動搖。法人指出，美債的規模、品質、廣度及深度仍難以取代，但市場不確定...

高評等信用債抗波動、穩收益 資金布局新選項

川普對等關稅政策仍是全球金融市場最大的不確定性風險，投信法人認為，美國經濟衰退機率低，但通膨上升風險尚未解除，相對看好高...

AI推升成長力 美大型成長股前景仍具看頭 布局看這裡

川普關稅政策推升不確定性，美股今年以來表現落後歐股。聯博集團指出，短期市場仍將持續波動，但投資人宜放眼長期，鎖定中長期成...

台股中小型基金 搶鏡

護國神山再度「積」發台股多頭動能，引領大盤站回2萬2大關，累計主動式操作的台股基金自4月低點反彈以來，平均上漲逾三成優於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。