富蘭克林黃金基金 閃耀

今年金價屢創新高，5月來在3,000美元以上高檔整理。展望未來，川普關稅政策不確定性仍存，加上地緣政治衝突未解、美元資產吸引力下滑，法人認為金價仍將保持高檔，有助改善金礦股業績，以投資金礦股為主的基金將同步受惠。

理柏資訊顯示，目前台灣核備的黃金產業相關股票型基金共六檔，今年來富蘭克林黃金基金表現居冠，漲幅達70.8%，領先同類型基金的60.2%漲幅，就過去三個月與一年表現來看，富蘭克林黃金基金也分別有36.1%、77.6%的漲幅，在同類型基金中表現領先。

基金專家指出，富蘭克林黃金基金獨特之處在於，相較大盤富時金礦指數前十大持股合計比重接近九成，成分股僅19支股票，該基金前十大持股比重並不到四成，共持有超過100支持股，相當分散，可有效分散單一金礦商風險；此外，該基金甚至有近八成持股布局在中小型金礦股，除比大型金礦股更具爆發力外，高金價環境也有助大幅改善業績，並更易取得融資與吸引大型金礦商合作或收購意願。

據礦業諮詢公司Metal Focus資料，金價大漲已大幅改善金礦產業經營壓力，截至第1季，金礦業平均總維持成本（AISC）每盎司1,652美元，但當前每盎司金價在3,000美元以上，使金礦業擁有巨大利潤空間，扣除經營資本支出後的息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）利潤率高達41%，遠高於2009年來的28%中位數。

金礦股向來與一般股票和債券等資產保持低相關性，資產管理業者表示，據理柏數據，截至5月底，隨過去三年金價大漲，金礦股亦表現非常強勁，若在此期間，在一般股債各半投資組合中額外納入金礦股10%，甚至20%，將有助提高年化報酬率與風險調整報酬，顯示金礦股帶來的分散風險效果。

在金價有望維持高檔下，金礦股獲利與自由現金流量將持續優化，加上目前金礦股估值偏低，可望帶動一波估值修復行情，看好金礦股後續表現。