第一金投信：續漲可期

第一金投信指出，美股已重回年初高點，台股也可望重新挑戰年初高點，觀察過去五年、十年的台股表現，下半年台股有高達七至八成機率上揚，過去五年、十年平均漲幅分別為5.76%及2.88%，若美國與各國關稅談判過關，AI需求持續暢旺，台股後市續漲空間可期。

第一金核心戰略基金經理人張正中分析，台股自4月下旬以來表現強勢，若以4月美國總統川普關稅大解放至今的表現觀察，台股反彈幅度更超過二成，美國與各國對等關稅延後至7月9日後實施，美國與各國持續貿易閱稅談判，觀察券商報告，關稅若提升至15%，預估推升美國通膨1%，對經濟成長率的影響將在2026、2027年最大，在7月9日之前，台股表現將呈現修正向上、區間盤整，上有壓力、下有支撐，上檔反壓在半年線與年線間，大約落在22,000點至22,300點間價位。

AI進入應用起飛段，第一金投信認為，從全球四大雲端伺服器（CSP）業者的產能利用率與資本支出觀察，AI科技投資仍將是下半年絕對C位，根據大摩報告指出，第1季四大CSP業者的產能利用年增率達64%，雲端服務廠2025年全年資本支出年增率則上修至40%，預期相關供應鏈包括半導體先進製程、CoWoS先進封裝、AI伺服器、機器人等，仍是資金追逐重心，台股在相關產業後市動能強勁驅動下，一旦關稅底定、干擾鈍化，台股可望挑戰突破半年線、年線反壓關卡，再攻年初高點區。