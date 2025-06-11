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Q3投資策略「四神湯」上桌 適度增持黃金、非美資產

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
黃金示意圖。路透
黃金示意圖。路透

全球投資人走過第2季美國總統川普的關稅震撼，市場經歷上沖下洗，驚魂未定，第3季投資組合該何去何從，有必要先盤算。富蘭克林證券投顧昨（10）日提出第3季投資策略，建議以「四神湯投組」應對川普反覆，適度增持黃金及非美資產。

四神湯投組的第一帖解方是「核心神隊友」，建議參考美國平衡型基金；第二帖是「養神有底氣」，留意美國非投資等級債券型、美國複合債券型、美元短期票券型；第三帖是「提神好幫手」的黃金產業型，以及日圓避險股份、歐元股份、澳幣避險股份；第四帖則為「神氣強勢股」，建議可採用科技產業、創新科技股票型、印度股票型、日本股票型。

富蘭克林證券投顧分析，第3季將面臨關稅談判、關稅豁免期屆滿、美國稅改法案及債務上限等挑戰，市場能見度不高，且易受川普政策牽動，因此市場波動仍大；基本情境為貿易戰打打停停，全球經濟放緩但可望避免衰退，日本除外的主要央行將維持中性偏寬鬆的貨幣政策。

若關稅引發及川普控管非法移民造成的通膨風險可控，預期聯準會年底前仍有降息空間。

不過，富蘭克林證券投顧提醒，從目前的觀察來看，上半年企業為了因應需求而提前拉貨的現象，可能會成為下半年「旺季卻不旺」的關鍵因素，而川普難測將成為投資人增持美國以外資產的觸媒，進而營造非美元資產以及黃金的資金行情。

富蘭克林證券投顧認為，當前變動的環境下，與其費心猜測川普政策下一步、聯準會何時啟動降息，第3季建議透過「四神湯」的多元分散策略應對多變環境，核心配置的神隊友首選美國平衡型基金，債券建議靠攏以中短天期持債的複合債及非投資等級債券，靜待聯準會降息之際卡位收益機會，股市布局看好科技、創新科技產業、日本及印度股票型基金，並建議將5~10%資金配置於黃金產業型基金，或是納入日圓避險、澳幣避險股份及歐元計價資產，提高投資組合多樣性並掌握非美資產潛力。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金的經理人愛德華．波克指出，今年來整體市場波動幅度顯著加大，投資人若能透過主動式管理策略，有機會爭取更多超額報酬。

例如，4月初川普宣布對等關稅引發市場恐慌，美國非投資級債利差攀升至450點左右，某些財務體質穩健的公司債殖利率從7%左右急升至10%以上，提供難得的加碼機會。

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