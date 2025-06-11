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陸新興產業股題材熱 看好機器人、內需族群潛力

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
對等關稅雖導致全球市場動盪，更大的影響卻是引發全球對美元資產的不信任。中新社
對等關稅雖導致全球市場動盪，更大的影響卻是引發全球對美元資產的不信任。中新社

對等關稅雖導致全球市場動盪，更大的影響卻是引發全球對美元資產的不信任。根據摩根士丹利分析，全球投資者對中國股票的配置意願正逐步增強，目前全球長期投資者在其新興市場投資組合中，中國股票整體處於低配狀態，低配幅度達2.4個百分點，這代表投資人潛在的配置空間仍大。

年初至今中國經濟明顯改善但外部不確定性上升，全球地緣政治環境和科技變化成為市場新的主導因素，A股在偏窄區間內高頻波動，結構上成長、消費、周期和紅利均有亮點，使得陸股今年以來站穩正報酬，港股則是有20.5%的亮眼表現。

此外，中國內捲太過之後，躺平下的小確幸需求題材，也造就了消費股奇蹟，以泡泡瑪特為例，Labubu賣爆全球，抬升了泡泡瑪特創辦人變河南首富。

根據CMoney統計至這波關稅戰指數低點4月9日以來至6月6日止，觀察美元計價之中國A股基金表現，前十名表現皆在5%之上，其中日盛中國戰略A股、瀚亞中國A股、柏瑞中國A股量化精選、華南永昌中國A股與聯博中國A股等基金報酬率超過一成，表現突出。

日盛中國戰略A股基金經理人蔡宗和表示，今年投資者風險偏好將較2024年提升，結構性機會增加，節奏變化頻率更高但振幅收窄。展望下半年，不確定性主要來自外部挑戰，仍需關注中國宏觀政策應對。不確定性明顯消除前，指數或延續窄幅波動特徵，中國戰略性新興產業在內之機器人、內捲帶來需求題材的內需股，都是可持續關注產業。

蔡宗和指出，板塊方面，與經濟周期和外部風險關聯度不高的高景氣機會，包括AI產業鏈（雲計算、算力、機器人、智慧駕駛）仍處於景氣上升初期，未來新技術催化仍是重點機會。

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