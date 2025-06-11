AI推升成長力 美大型成長股前景仍具看頭 布局看這裡

川普關稅政策推升不確定性，美股今年以來表現落後歐股。聯博集團指出，短期市場仍將持續波動，但投資人宜放眼長期，鎖定中長期成長動能強的主題，以發掘長線贏家。

聯博集團美國成長股共同投資長佛卡提（John Fogarty）指出，經濟前景仍不明朗，市場容易受到短期事件影響而大幅震動，加上川普政府的政策方向時常反覆，增添投資難度。

不過，佛卡提強調，美股2025年及2026年的獲利成長強勁，仍優於歐洲、日本及新興股市，且擁有許多兼具成長潛力與獲利品質的企業，但必須更重視基本面選股。

展望下半年，佛卡提指出，投資人除了關心經濟數據以外，還需要同時掌握長期投資勝出的立基點，也就是企業獲利能力。目前預估美國S&P 500指數今年獲利成長約9%，但仍要注意獲利幅度大幅修正的潛在風險。

在選股方面，佛卡提提醒，過去兩年半以來，美股集中風險較高，市場過度集中於特定大型股，也有利於追蹤大盤指標的被動式投資策略。不過，今年市場開始分化，超大型股之間表現分歧，以主動式投資策略較能保有靈活調整的彈性。

在各類成長股投資主題中，佛卡提較看好人工智慧（AI）產業的成長前景。今年雲端資本支出金額預估近4,000億美元，為過去五年之最，也意味生成式AI可望持續發酵，而非短期潮流。部分大型成長股獲利具韌性，有機會運用不同的創新科技增加企業獲利能力。

佛卡提指出，在不同的AI成長軌跡中，從語言模型訓練資料中心、應用廣告資料中、AI終端產品應用等，都具有值得關注的投資標的。換句話說，受惠於AI技術供應者和AI技術應用者都可留意。

除了科技股之外，通訊服務股及醫療股獲利成長動能強，也有不少投資機會。佛卡提舉例說，近年來影音串流平台紛紛進行收費結構調整，並推出分眾的數位行銷廣告。

另外，大賣場等核心消費產業、豪華房車、體驗式消費和醫療服務等較不易受關稅影響，成長動能強。