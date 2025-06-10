三低一高標的 抗震優選

川普關稅戰開打以來，全球主要股市劇烈震盪。不過，最近美股已回到年初價位，歐股表現尤其出色，德國股市更創歷史新高。法人指出，考量當前不確定性仍高的經濟環境，最好布局多元且穩健的全球股票，搭配短存續期債券。

百達投顧指出，看好具備「三低一高」特質的績優企業，也就是低波動、低估值、低負債與高獲利。另外，這些優質股往往也重視ESG及財務永續性，具備永續獲利能力。

百達投顧分析，在市場雜訊紛擾時，具備低波動特質的企業能在市場震盪時維持相對穩定表現。透過量化策略，得以成功捕捉因市場下跌而被錯殺的低估值企業。

另外，百達投顧指出，面對降息時程尚未明朗、利率仍在高檔盤旋時，企業如果負債低，有助降低利率與信用壓力所帶來的財務風險；高獲利企業則具備成長動能，不需要依賴外部環境刺激，具備長期競爭力。

地緣政治風險與利率不確定升溫，投資人對防禦型資產的需求同步提升。百達投顧指出，短天期債券波動較低，在今年利率變化快速的環境更受資金青睞。相比長債價格波動劇烈，短天期債對利率敏感度較低，具有相對穩定、高流動性和靈活應對市場的特性，在震盪的環境中能保持相對穩定的價格。

富達國際指出，雖然關稅風險已緩和，但美國聯準會（Fed）仍然保持觀望，以衡量更多停滯性通膨政策的影響，並意識到關稅政策已造成美國經濟開始放緩。