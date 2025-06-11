高評等信用債抗波動、穩收益 資金布局新選項

川普對等關稅政策仍是全球金融市場最大的不確定性風險，投信法人認為，美國經濟衰退機率低，但通膨上升風險尚未解除，相對看好高評等信用債券與BB級債券，相對減碼估值偏高的低品質信用債。

展望第3季，政策反覆導致市場大幅震盪，惟企業獲利展望仍佳，中期市場可望維持向上趨勢，建議分散投資組合安度短期震盪，掌握中期行情。

瀚亞投信投資長林如惠表示，市場擔憂關稅可能導致物價上漲，導致聯準會主席鮑爾對利率政策保持謹慎態度；市場預期聯準會最快可能在9月再次降息，年底前共降息2碼，目前市場已大幅反映對美債的悲觀預期，股債短線上或許震盪持續，建議平衡配置以應對紛擾。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭指出，美國10年期公債殖利率未來一季將呈現區間震盪，考量關稅導致消費者與企業支出信心下降，未來將傳遞至實際消費與投資動能，導致美國景氣整體仍偏降溫，研判美債第4季以後，可能因聯準會的降息預期而有下行空間。

安聯投信表示，展望後市，債市在2025年第2季將持續面臨高波動環境，投資人應採取靈活配置策略以應對不確定性。建議優先配置中短天期投資級債券，以兼顧收益和抗波動能力，同時適度納入非投資等級債券以捕捉高收益機會。

新興市場債券因高殖利率和經濟復甦潛力，適合作為多元配置的一環，特別是亞洲市場相關債券。

安聯投信指出，隨著全球利率環境和成長風格進入新階段，債市提供穩健收益與分散風險的機會。投資人應採取多元配置策略，聚焦具備票息優勢與基本面支撐的債券資產，以在高波動環境中實現穩健收益。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，現今美國非投資等級債企業品質較過去大幅提升，信評BB以上等級企業占比達五成以上，因此能支撐利差處較窄水準，且儘管違約率可能因經濟轉弱而有所上揚，預期這將主要來自較低評級且債務槓桿率高的企業，透過專業團隊精選標的，仍可在可控的風險下分享高殖利率機會。