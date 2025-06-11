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台股中小型基金 搶鏡

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

護國神山再度「積」發台股多頭動能，引領大盤站回2萬2大關，累計主動式操作的台股基金自4月低點反彈以來，平均上漲逾三成優於大盤，其中聚焦中小型電子的台股中小型基金更勝一籌，漲幅近36%表現突出。

根據理柏資訊統計至6月9日，加權報酬指數自4月9日低點反彈以來，上漲25.4%居亞股之冠，同期間138檔主動式操作台股基金平均漲幅則有33.3%，若以類型來看，中小型漲幅35.8%，更優於檔數最多的一般股票型32.9%，以及科技股票型的34.7%。

投信法人表示，費半指數與台股連動性高，由於此波反彈表現最為強勢，順勢吸引資金回流台股市場，讓大盤突破反壓站回2萬2大關，預估隨半導體、電子零組件等類股重回多頭主流，有利帶以業績題材電子為主軸的主動式操作台股基金績效表現。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，從台股市場寬度指標顯示，仍有利指數反彈，預期AI概念題材仍是長線投資核心，由於台灣有半導體先進製程供應鏈、下半年消費性電子產品將推出，都將支撐台股多頭走勢。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民指出，儘管今年Computex較無新品亮點，但觀察到AI Server量產瓶頸已克服，隨需求持續增溫將挹注台廠供應鏈營運動能，此外能提供ASIC設計服務之企業也站在有利位置，可留意相關類股。

富邦投信表示，由於川普習慣性先採強硬言論再下修的行徑逐漸被市場消化，加上美債殖利率不再邊際跳升，使得全球金融市場系統性風險下降，同時S&P500企業公布EPS近八成超越市場預期，皆有助於美股帶動台股漲勢。

台股方面，在半導體需求強勁、AI相關供應鏈營收動能將向上走強，並持續關注先進製程訂單恢復、高股息個股在除息旺季穩定市場且帶動台股表現。

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