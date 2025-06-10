外資挺韓股 上周淨買超

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

南韓總統李在明承諾重振受關稅衝擊的國家經濟，並尋求與北韓對話以緩解朝鮮半島緊張局勢。南韓股市獨得外資青睞，上周淨買超達18.0億美元，其他亞洲股市多數遭外資淨賣超。

美中元首通話並就安排兩國進一步貿易會談達成一致、稀土爭端有所降溫，新興國家股市普遍上漲，台灣加權股價指數上周上漲1.4%、印度SENSEX指數上漲0.9%、南韓KOSPI指數更大漲4.2%。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，近日印度央行三度降息，主因4月印度CPI年增率為3.16%，創2019年7月以來最低，印度央行對通膨長期向目標靠攏具有信心，因此一舉降息2碼，並將存準率大幅下調4碼，寬鬆力道出乎市場預期，而在寬鬆大門開啟後，有望加快政策傳導速度，以降低國際關稅政策不確定性對經濟的影響，料此舉有助印度經濟成長動能加速，為股市增添新的上行動能。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，近日越股漲勢出現歇息，不過越股從4月初觸及波段低點後，一直到5月底走出逾二成的波段反彈，外資5月整體買超越股0.24億美元，是首次由賣轉買，帶動了越股重啟多頭格局。

隨著美、越即將舉行第三輪貿易協商談判，承諾將大幅擴大進口美國農、林、漁業產品，以確保通過貿易再平衡措施減少美方疑慮。市場認為，越南若能在7月8日前與美國達成貿易協議，成功將關稅降至合理範圍，將更能確保經濟成長目標。

張晨瑋指出，越南企業盈餘強勁、前置出口活動持續旺盛，隨著貿易談判推進，且越南本地貨幣及財政政策持續支持經濟成長，越股盼延續反彈態勢，操作上建議可持續定期定額。

安聯投信台股團隊表示，在充滿變數的環境下，建議投資人採取分散配置策略，聚焦基本面穩健並具備成長動能的產業領域，以提升資產配置的韌性。

延伸閱讀

【專家之眼】韓國新總統亞太政策的變與不變

川普、李在明通話：同盟關係特別 兩人擬在G7或北約峰會會晤

美、韓總統通話…李在明就任後首次 將致力協商關稅、一起打高爾夫

韓總統府：李在明川普首通話 同意迅速達關稅協議

相關新聞

日股基本面穩健 多頭氣勢延續 基金表現亮眼

日經225指數近日再攻3萬8千點，多頭企圖越過前波接近3萬8,500點高點，法人表示，日股在工業、金融與消費領域均擁有強...

外資挺韓股 上周淨買超

南韓總統李在明承諾重振受關稅衝擊的國家經濟，並尋求與北韓對話以緩解朝鮮半島緊張局勢。南韓股市獨得外資青睞，上周淨買超達1...

日亞歐股 錢潮湧進

近一周整體股票型ETF資金淨流入較前周減半至僅78.4億美元：美國、中國甚至由淨流入轉向淨流出至7,700萬、12.6億...

科技基金 抱愈久愈賺錢

台股今年以來波動大，指數高低點差逾6,000點，但投資時間拉長，前十強台股科技基金表現亮眼，市場法人表示，雖然貨幣大幅變...

多元資產配置 抗波動

美國對等關稅緊張情緒暫緩，但市場焦點轉向美國財政的可持續性。投信法人表示，風險資產已消化貿易談判樂觀情緒，但後續貿易、財政政策及經濟數據將加劇市場波動，建議投資人應維持多元化配置策略。

越南基金 定期定額布局

越南股市5月大漲逾二成，除因外資匯入拉抬外，川普集團擬擴大投資也成為新焦點。投信法人指出，越股這波買盤多集中在權值地產股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。