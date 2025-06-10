外資挺韓股 上周淨買超

南韓總統李在明承諾重振受關稅衝擊的國家經濟，並尋求與北韓對話以緩解朝鮮半島緊張局勢。南韓股市獨得外資青睞，上周淨買超達18.0億美元，其他亞洲股市多數遭外資淨賣超。

美中元首通話並就安排兩國進一步貿易會談達成一致、稀土爭端有所降溫，新興國家股市普遍上漲，台灣加權股價指數上周上漲1.4%、印度SENSEX指數上漲0.9%、南韓KOSPI指數更大漲4.2%。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，近日印度央行三度降息，主因4月印度CPI年增率為3.16%，創2019年7月以來最低，印度央行對通膨長期向目標靠攏具有信心，因此一舉降息2碼，並將存準率大幅下調4碼，寬鬆力道出乎市場預期，而在寬鬆大門開啟後，有望加快政策傳導速度，以降低國際關稅政策不確定性對經濟的影響，料此舉有助印度經濟成長動能加速，為股市增添新的上行動能。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，近日越股漲勢出現歇息，不過越股從4月初觸及波段低點後，一直到5月底走出逾二成的波段反彈，外資5月整體買超越股0.24億美元，是首次由賣轉買，帶動了越股重啟多頭格局。

隨著美、越即將舉行第三輪貿易協商談判，承諾將大幅擴大進口美國農、林、漁業產品，以確保通過貿易再平衡措施減少美方疑慮。市場認為，越南若能在7月8日前與美國達成貿易協議，成功將關稅降至合理範圍，將更能確保經濟成長目標。

張晨瑋指出，越南企業盈餘強勁、前置出口活動持續旺盛，隨著貿易談判推進，且越南本地貨幣及財政政策持續支持經濟成長，越股盼延續反彈態勢，操作上建議可持續定期定額。

安聯投信台股團隊表示，在充滿變數的環境下，建議投資人採取分散配置策略，聚焦基本面穩健並具備成長動能的產業領域，以提升資產配置的韌性。