日股基本面穩健 多頭氣勢延續 基金表現亮眼

日經225指數近日再攻3萬8千點，多頭企圖越過前波接近3萬8,500點高點，法人表示，日股在工業、金融與消費領域均擁有強大競爭力，並形成獨特的市場生態，對於尋求分散投資配置產業、又可進行全球化企業布局的投資人而言，日股是絕佳投資選擇。

日股與日圓成為全球投資焦點，商品也連帶受到投資人青睞，市場關注度持續升溫。

野村投信表示，日股之所以能成為投資美國以外成熟股市的不二選擇，除了巴菲特加持，日本股市總市值在成熟國家中僅次於美國；日股超過10億美元的大型上市公司家數位居全球第二、僅次於美國，股市流動性極佳，對比美股高度集中在科技相關產業（前十大有六檔與科技相關），日股較為分散。

野村日本價值動能高息ETF （00972）基金經理人張怡琳表示，時序進入6月，隨著市場波動逐步平復，日股投資人可望將目光重新聚焦於基本面表現。

根據彭博預估，2025至2026年東證指數成分企業的平均盈餘年增率仍達6.7%，2026年的盈餘成長更達12.9%，顯示東證指數的走勢與企業盈餘成長高度連動，代表整體日股後市具備基本面支撐。

展望2025下半年，張怡琳表示，野村仍不改看好日股的信心，東京證交所資本改革持續深化，帶動企業提升股東報酬與治理效能，通膨回升、薪資上漲、日股基本面改善及外資持續買超等，為日股中長線行情挹注結構性利多，加上日本在製造、消費與金融領域具備長期競爭力，並形成估值合理、產業均衡的市場生態，美國關稅政策帶來的資產波動，日股將是全球資產配置中重要避險標的。

第一金量化日本基金協管經理人高若慈指出，日本內需、國防工業，受惠國際觀光與各國需求，受關稅、匯率影響有限，仍將是投資主旋律。

大阪世博加上5月黃金周推升內需動能，2025年春鬥薪資談判，日本勞動組合聯合會報告顯示，中小企業的薪資漲幅約4.93%左右，高於去年同期的4.66%，市場對於東證指數後市看法正向，全年度獲利成長率預估可達7%，一旦關稅政策正向將再啟動日股漲升動能。