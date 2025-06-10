科技基金 抱愈久愈賺錢

經濟日報／ 記者徐牧民╱台北報導
國內科技類基金績效前十名
國內科技類基金績效前十名

台股今年以來波動大，指數高低點差逾6,000點，但投資時間拉長，前十強台股科技基金表現亮眼，市場法人表示，雖然貨幣大幅變化可能影響以出口導向的電子業，但波動之際也是投資高毛利科技廠的機會，科技基金可長線布局。

據投信投顧公會2025年截至5月底的最新統計，前十強台股科技基金的三年績效平均為63.85%；若放大範圍，投資國內科技類基金二年績效平均31.30%，三年平均績效提升至37.79%。其中，台中銀數位時代基金三年績效達81.61%。

台中銀數位時代基金研究團隊指出，雖然5月底美國聯邦法院意圖阻止對等關稅生效未成功，美國關稅政策問題持續干擾金融市場，惟考量科技日新月異腳步持續，故布局科技相關類股中長期將有斬獲。

另外，台中銀台股基金研究團隊持續看好AI應用關鍵零件廠商，包括上游ABF載板及下游IPC供應鏈，將從中精挑具備競爭力、高毛利率的科技廠潛在機會。

街口投信表示，過去一周台股先跌後彈，維持狹幅區間整理，主要反映美中關稅的消息面變化，基本面而言，雖然因應關稅的提前拉貨使得台股成分股上半年營運淡季不淡，卻也應謹慎觀察是否導致下半年旺季不旺。

富蘭克林證券投顧指出，從2022年AI推出至今約兩年半，目前處於AI指數級增長階段，未來有望在各行各業看到AI代理，實體AI雖較遙遠但進展快速，未來可望在機器人技術、自動駕駛等領域看到更多發展，為投資人帶來下一波AI引領的創新和機會。

在川普關稅議題方面，投信法人認為關稅對硬體、半導體的影響較大，供應鏈的重組或製造業回流將不可避免，此將提高生產成本並打擊需求，不過，AI基礎設施是更具韌性的領域，因投資AI是大型雲端運算企業、資料中心的重點戰略，而網路服務、軟體、媒體對關稅的抗性也較強。

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