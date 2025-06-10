近一周整體股票型ETF資金淨流入較前周減半至僅78.4億美元：美國、中國甚至由淨流入轉向淨流出至7,700萬、12.6億美元。日本則獲淨流入3.1億美元、亞、歐各獲12.7億、2.1億美元淨流入。

美中領導人通話並將舉行第二輪經貿會談，激勵美股引領全球股市走揚。儘管市場對關稅協商有樂觀期待，但美國近期公布經濟數字偏弱、聯準會褐皮書也揭示各地經濟與政策不確定性高。

富蘭克林證券投顧表示，未來一周關注美中第二輪貿易談判進度，經濟學家預期將聚焦六大領域，包括關稅、稀土供應、出口管制、學生簽證、匯率以及美債，若談判過程中持續釋放利多，有利風險性資產續揚。此外，在6月17~18日聯準會利率會議登場前，本周起進入聯準會官員緘默期，即將公布的美國5月通膨數據及川普稅改法案能否於參議院推進將牽動美債殖利率走勢。

就策略上，富蘭克林證券投顧認為，展望今年夏季將面臨各國與美國貿易談判、美國財政議題等不確定環繞的關鍵期，建議投資人建構「多元分散」投資組合應對，核心配置首選平衡型基金，債券靠攏以中短天期持債之「中性利率曝險」的複合債及非投資等級債，爭取收益機會，股市布局首選科技及創新科技產業，非美元資產看好日本及印度股票型基金，或以日圓避險股份參與，空手者可將5~10%資金配置於黃金產業型基金，提高投組多樣性。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，隨著對等關稅影響鈍化，各國與美方展開貿易協商，經濟衰退機率下降，及企業財報和展望表現優於預期，有助美股走穩；現階段企業現金水位高，應對政策不確定性具防禦力，故整體對美股表現仍不看淡。考量政策不確定性猶存，建議投資人現階段於美股市場宜採產業多元布局策略，順應局勢調整，AI題材、工業、國防等聚焦。