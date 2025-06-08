把握5~10月美股弱勢季節 採定期定額+單筆抄底策略

中租基金平台指出，歷史數據顯示，5-10月是美股表現較疲軟的弱勢季節。如果在股市整理時採取定期定額+單筆抄底策略，有助於大幅提升勝率。

中租基金平台統計，1964年以來，5-10月的美股正報酬機率為65.3%，遠低於11月至次年4月的強勢季節，特別是5、6月平均只漲0.2%，與台股傳統淡季的「五窮六絕」季節性現象不謀而合，也呼應美股常有的「5月財報窮、6月股價絕」的說法。

另外，中租基金平台統計，1964年以來，美股9月更是平均下跌0.7%。不過，這些時期看似不利，反而為有紀律的投資人提供絕佳的低點布局良機。

中租基金指出，正是這種季節性行情的特性，加上當前川普關稅貿易戰2.0的不確定性，造成金融市場難免震盪。此時應避免一次投入大額資金，改為分散布局，更能有效控制風險。

中租基金平台建議投資人，未來六個月宜採取「定期定額搭配單筆抄底」的策略。持續定期定額扣款的同時，考量關稅議題可能反覆干擾市場，每一次因恐慌而造成的下跌，都是逢低加碼的好時機。

中租基金平台指出，投資人若能在市場下跌時增加投資力道（例如將中租靈活扣的「抄底投」功能設定相對前20日淨值下跌5%或10%），累積更多基金單位數，待11月強勢季節來臨、市場行情回升時，才有機會獲得更好的投資回報。