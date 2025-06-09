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全球市場觀測站／非投等債 買點浮現

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

上周投資市場聚焦經濟數據以及美中兩巨頭通話，美國費城半導體指數領漲，亞洲市場則以大中華市場以及選出新任總統的南韓股市表現突出。債市方面，由於美國經濟數據轉趨疲弱，市場認為9月降息機率高，美債殖利率回跌，提振信用債、新興債、邊境債表現。

上周美國公布多項經濟數據，包括較早公布的美國5月ADP就業人數新增3.7萬人，低於市場預期的11萬人，5月非農就業人數增加13.9萬人優於預期、失業維持4.2%符合預估，上周公布的初領失業救濟金人數24.7萬人，高於市場預期，顯示美國就業市場已降溫；另外，5月ISM製造業指數降至48.5，低於市場預期，連續第三個月陷入萎縮；美國5月非製造業指數意外跌至榮枯值以下至49.9，反映企業對於關稅與貿易政策的不確定性抱持觀望態度。

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平上周通話，針對關稅等議題進行溝通。野村投信表示，外界對於兩國協商均樂觀其成也抱持期待，提供股市成長助力，科技股仍相對看好。輝達5月底公布第1季財報受到H20事件影響，看似亮點不多，但其實驚喜全部藏在第2季指引，下半年營收在H20的影響陸續反映完畢，以及新產品產能提升下有望持續成長。

野村投信指出，美國通膨持續趨緩，經濟動能與就業市場也開始降溫，有助於聯準會未來重啟降息步伐，不過，短期內關稅政策影響將逐漸顯現，市場預計5、6月的美國商品價格漲幅將會加快，因此聯準會官員很可能持續維持觀望，市場預期聯準會最快有機會從9月開始逐步降息。

由於短期內美債殖利率仍以區間整理為主，建議投資人選擇短天期債券為主，降低利率波動的影響。非投資等級債券存續期比投資級債券短，加上債券到期殖利率較高，是不錯的選擇。

目前全球非投等債與美國非投等債到期殖利率均在7.5%以上的相對高檔區，近來受惠ECB降息而勁揚的歐洲非投等債，到期殖利率則在5.8%附近。由於過去20年歐洲與美國非投等債常有輪動的情形，對於已持有美國非投等債的投資人而言，可以選擇全球非投等債，擴大投資範疇。

本周美國會公布5月CPI、核心CPI與PPI等通膨數據，可據以觀察關稅對於通膨的影響。

美國經濟 殖利率

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