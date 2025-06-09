越南基金 定期定額布局

越南股市5月大漲逾二成，除因外資匯入拉抬外，川普集團擬擴大投資也成為新焦點。投信法人指出，越股這波買盤多集中在權值地產股及特定金融股，主要受惠美越關係持續正向發展、外資擴大越南投資、當地企業持續高速成長等三大利多，建議持續定期定額越南基金，抓住長線成長機會。

外資5月大力回補越南股市，為今年首次淨流入月份，帶動越股低點反彈，胡志明指數在4月9日從觸波段低點後，截至5月30日上漲逾二成，技術線型呈現多頭排列。5月外資買盤多數集中在權值股如Vingroup（溫納集團）、TCB（越南科技銀行）、HPG（和平集團）、FPT（FPT通訊集團）、VNM（越南牛奶）等。

川普集團副總裁、川普次子艾瑞克‧川普在5月中旬親赴越南，參與價值15億美元的豪華住宅及高爾夫球場綜合開發項目的奠基儀式，越南總理范明政也親自出席。與此同時，川普集團也在評估在胡志明市興建一棟摩天大樓的可能性，此投資案為川普集團在東亞最大項目，市場解讀具高度政治與經濟重要性。消息一出，連帶拉升房地產族群股價。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，越南即將與美國展開第三輪關稅貿易談判，此前已順利結束二輪談判，並確定部分議題已接近雙方共識，從官方釋出的訊息顯示，雙邊合作氛圍正向，儘管談判細節暫未揭露，但從若干外圍事件，例如川普集團投資案，反應出美越經貿關係再次升級。

張晨瑋表示，美越關係持續正向發展，今年來越南海外國直接投資動能也維持強勁動能，前4個月FDI註冊金額高達138億美元，年增約40%，創近年新高，呼應近月國際知名織品、零售以及科技品牌陸續宣布加碼投資越南。企業盈餘方面，統計至今年第1季，越南上市企業淨利率連六季正成長，去年越南上市企業總營收占比，扣除金融和不動產，18%來自出口，僅有2%來自出口美國營收，意味美國關稅政策威脅在可控範圍。