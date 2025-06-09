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多元資產配置 抗波動

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美國對等關稅緊張情緒暫緩，但市場焦點轉向美國財政的可持續性。（路透）
美國對等關稅緊張情緒暫緩，但市場焦點轉向美國財政的可持續性。（路透）

美國對等關稅緊張情緒暫緩，但市場焦點轉向美國財政的可持續性。投信法人表示，風險資產已消化貿易談判樂觀情緒，但後續貿易、財政政策及經濟數據將加劇市場波動，建議投資人應維持多元化配置策略。

美國總統川普推出的「大而美法案」對小型股產生較大利多。高盛預估，該政策主要受惠研發與資本支出費用化，羅素2000指數約有34%的公司利息支出超過息稅前盈餘（EBIT）的30%、S&P 500指數僅4%；由此可見，小型股受惠減稅優化較大。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希表示，川普透過關稅與稅收減免吸引製造業回流，基礎建設、設備及能源供應投資需求大增，今年來工業股政策利多尚未充分反映，參考2017年減稅法案經驗，市場可能須待立法細節明朗後，才會充分反映政策效益。

法人建議未來一個月投資策略 圖／經濟日報提供
法人建議未來一個月投資策略 圖／經濟日報提供

川普鬆綁核電規範並開放聯邦土地建設，目標25年內核能發電將成長四倍，加上AI數據中心推升核電需求，科技巨頭積極簽訂長期電力採購合約，在政策與需求雙重利多支撐下，核能股受惠程度大，惟須留意短線股價過熱風險，以及小型模組化核反應爐商業化進度與鈾價波動。

債券部分，信用債利差回到緊縮區間，信用債投資吸引力轉向收益導向；新興市場當地債對美債殖利率上漲展現韌性，川普就職後，新興市場利率與美債敏感度（Beta值）呈現下降，通膨壓力減輕，新興市場央行政策空間增加，高實質收益率吸引投資人青睞，抗壓性提升，若出現漲多回檔情況，也會進行加碼配置。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，關稅議題尚未塵埃落定，近日川普的減稅法案引發爭議，以及市場關注聯準會利率決策會議等等，在不確定性充斥之下，風險性資產整理期間可能拉長，波動風險仍不可輕忽。因此在投資布局上，現階段宜採多元資產配置策略，以分散單一資產或市場之風險。

股票部位可留意體質與成長前景俱佳，評價合理的美股及成長股，並適度配置於非美資產，固定收益部位則考量利率下行空間有限，可適度配置資產品質較佳，也能提供收益的投等債來降低投組波動。

新興市場 川普

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