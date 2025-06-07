AI大數據…消費產業競爭力關鍵

消費產業紛紛納入演算法、AI來提升獲利與競爭力，保德信指出，以好市多（COSTCO）為例，不同於多數賣場獲利來自買賣價差，好市多在全球擁有高達1億3,000萬以上的會員數，會費不僅成為好市多主要收益來源之一，也提升好市多維持商品價格的高競爭力，且高達90%以上會員續約率，可觀察出消費者與好市多之間的黏稠度。

PGIM保德信全球消費商機基金經理人常李奕翰表示，此外，好市多透過大數據集中產品項目，不僅能降低人市成本，門市兼具倉庫功能以及自有品牌的開發，也在優化物流和營運成本的同時，提升企業獲利空間。

串流音樂平台Spotify也極具競爭力，常李奕翰說明，Spotify可謂最典型消費型科技股，其競爭優勢在於透過演算法提升消費經驗，播放列表功能Discover Weekly音樂精選歌單，提供訂閱者客製化需求，使Spotify體驗更具黏性，用戶體驗也更加個性化。至於全美最大食品外送平台DoorDash，常李奕翰表示，該企業早期瞄準郊區市場，讓競爭縮小至只讓消費者在達美樂這類速食餐廳或是該平台間做選擇，並由鄉村打入城市的商業策略成功搶市，並於2024年宣布導入人工智慧推出新功能，推出AI語音訂餐系統，成功拿下非APP用戶市占。