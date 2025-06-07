數位消費熱 掌握類股商機

未來布局消費商機已不只專注於純消費產業，掌握千禧世代（1981～1995年出生）與Z世代（1996～2015年出生）對於科技消費的偏好趨勢，更為投資消費產業商品的新趨勢。

PGIM保德信全球消費商機基金經理人常李奕翰指出，傳統消費基金著重在必需消費上，但根據過去十幾年的統計，可以發現消費類股雖然在空頭市場時相對穩定，但當市場轉為多頭時，表現往往不如科技股強勢；此外，AI進入各行各業後，多數消費公司開始植入科技基因，更甚者，科技公司開始植入消費基因，目前千禧世代與Z世代的消費，占全球消費支出約65%，預估至2030年將占全球消費支出的80%之多。

常李奕翰說明，過往實體消費習慣，將隨著網路、手機的方便性而愈來愈數位化，加上新世代消費者偏好數位平台，強調即時互動與個性化體驗，促使品牌行銷與產品開發加速數位轉型，在此環境下，消費產業投資必須納入消費科技族群，更有利於帶動相關績效動能。

常李奕翰分析，隨世代轉移，數位消費市場滲透率逐漸增加，搭配生成式AI將刺激企業降本增效，更有利於企業投入相關布局，根據估計，目前數位消費市場已占整體消費將近20%，而前五大數位消費廠商，包括亞馬遜、沃爾瑪、eBay、目標百貨、Shopify占整體數位消費市場達七成之多，在數位消費有增無減的趨勢之下，預估數位消費市場近五年年均複合成長率（CAGR）將高達13%。

至於關稅是否造成消費產業受到影響，常李奕翰認為，川普激進的關稅政策對美國經濟將朝短空長多的趨勢發展。短空的部份在於對等關稅的壓力下，可能推升商品通膨揚升壓力，但就中長期的角度而言，觀察過去數十年的全球化發展之下，美國製造業產能占全球比重，從1995年的24%快速下滑至2023年的15%，取而代之的製造業產能霸主中國，在全球製造業產能的占比則快速提升至三成以上。

常李奕翰進一步分析，儘管美國在過去受惠於全球化發展的低成本，帶動企業獲利提升，然在疫情期間出現的供應鏈斷鏈事件，加上地緣政治風險等事件，皆強化了各國擁抱關鍵物資及高端技術的意識，這使美國總統川普欲透過關稅政策的調整來迫使製造業回流美國，包括台灣晶圓龍頭大廠、禮來藥廠、軟體銀行這些企業已表示將在美國投資，甚至沙烏地阿拉伯也承諾將在美注資，都為美國製造業未來發展注入強心針，進而帶動整體消費動能。

復華全球消費基金經理人龔曉薇指出，隨川普加徵關稅政策延遲且最壞情形已過，廠商提前拉貨有望使企業營運獲利淡季不淡，從近期公布總體經濟數據顯示，美國經濟具韌性，因此投資組合主軸著重奢侈品、消費性電子、電商等非必需性消費產業類股，同時因應川普政策不確定性，產業配置同步納入零售、食品餐飲等必須消費題材，國家配置除了美股之外，增加日、台等市場，以分散行情震盪風險。