基金特蒐／新興市場基金 馬力強

近三個月標普500指數上漲1.65%，反觀同時間新興市場指數上漲6.02%，績效表現最好的五檔新興市場基金，報酬都在5%以上，第一名的凱基新興市場中小基金，更是繳出雙位數的18.26%報酬。

依據凱基投信官網顯示，凱基新興市場中小基金投資分布在中國、印度、台灣、韓國、香港、巴西、泰國、印尼，其中又以中、印、台、韓為布局重心，投資比重皆有達雙位數以上。若以產業分布來觀察，布局產業涵蓋非核心消費、金融、資訊技術、核心消費、通訊服務、房地產、能源、原材料與工業，其中又以工業、非核心消費、金融、資訊技術產業布局比重較高。

凱基新興市場中小基金經理人吳志文。凱基投信／提供

凱基新興市場中小基金經理人吳志文表示，持有韓股比例達雙位數，主要聚焦軍工、機電及企業改革紅利概念股；韓國軍工股的規格吻合北約系統，北約支持烏克蘭及德國大幅提升國防預算，讓韓國軍工產品有了出海口；韓國的機電股企業原本變壓器技術不錯，在美國又設有自己工廠，美國同業的技術及創新製程都不及之下，其效益外溢到韓國企業；韓國官方也仿效日本重視上市公司的資本報酬率，激勵企業進行改革提升價值。

印度市場方面，印度內需消費強勁，印度央行每季有降息空間，造就境內信貸成長而有利金融股；至於過往印度中小信貸產業為人詬病，但經過十年強力監管，目前已改善許多，資產品質也轉佳；印度總理莫迪是第三任任期，但這次該政黨的支持率不佳，莫迪勢必會提出更多措施，耐久財、汽車及食品飲料產業可望受惠。近期印度政府正加速與美、歐達成貿易協定，降低關稅摩擦，鞏固「China+1」地位，並積極推動州政府公共支出到位，以實現穩定經濟增長的目標。

陸港股方面，第3季港股應會優於大陸A股，因受惠AI使阿里巴巴、騰訊及小米等都可望有不錯營運成長空間；大陸A股因多屬景氣循環股，雖然藏富於民，但消費意願能否提高端視官方態度；這檔基金持有的大陸銀行股地處長三角富裕地區，利差較大且又是國家隊護盤的滬深300ETF成分股，被動買盤力道不弱。大陸處於財政刺激與貨幣寬鬆周期，只要擴大財政刺激見效，AI應用擴散與人形機器人產業發展優於預期，陸股可望較歐美具備政策空間優勢。

台股方面，市場已消化《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》與今年的台北COMPUTEX展，在短期缺乏利多事件催化、也沒有更壞消息傳出情況下，台股近期進入上有鍋蓋、下有鐵板的橫盤整理格局，但國際IC設計龍頭在COMPUTEX展預告未來推理算力需求將大幅增加，隨著2025年正式進入AI應用階段，後續對推理算力需求只會有增無減，加上美系雲端服務供應業者對AI算力資本支出持續擴張，都有利台灣AI半導體產業持續領軍，帶動台股表現空間。

面對關稅不確定性可能擴大，新興市場投資以防禦性配置為主，並留意具備內需產業支撐與AI政策支持的地區，預期中國、印度表現相對佳，台灣AI生態圈、韓國機電與軍工股成長機率高。

操作心法

●運用低波動因子、低Beta因子、高股息因子作為選股基調，並結合Top-down、bottom-up研究心法。

●從強勢產業中，找出各產業供應鏈中具技術領先、客戶黏著度高等優勢成長股，享受企業獲利成長趨勢，輔以搭配景氣循環股獲取波段報酬。（廖賢龍）

投資小叮嚀

●企業行為受關稅影響，提前採購或生產可能導致未來需求退潮。

●後貿易摩擦時代，全球資本流動優先考量經濟穩定性和政策空間。

●貿易爭端下，出口依賴度高國家，整體獲利下修可能擴散至內需股。

●貿易戰帶來出口競爭與生產轉移壓力，但北亞科技行業仍享有競爭優勢。（廖賢龍）