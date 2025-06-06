持股國泰金商品 有戲

在重磅ETF持續換股秀牽動，新舊成分股表現大風吹，高殖利率股依舊是盤面焦點，受惠去年獲利亮眼、今年配息水準可期的金控股，也由國泰金接棒演出。統計成分股含國泰金的台股ETF總共17檔，近一周包括凱基優選30（00938）、保德信市值動能50（009803）上漲幅度逾2%。

觀察這17檔ETF今年以來股價表現相對抗跌，則是元大MSCI金融（0055）、凱基優選30（00938），持股分別為10.8%、9.9%，是國泰金含量最高的兩檔，顯見今年以來大盤遭遇修正逆風時，金融成分股發揮了平衡下檔風險的效果。

根據凱基投信官網，凱基優選30（00938）除了持有國泰金9.9%，加上其他金控成分股，金控股相關持股權重達五成。法人觀察，雖然00938近日也正在進行成分股轉換，但預計金控持股比重仍將有一定水位，可望受惠這一波以高殖利率股為選股標的的ETF換股潮。

凱基優選30（00938）ETF研究團隊表示，金控族群去年獲利繳出漂亮成績單，今年配息水準具想像空間，在高殖利率題材助攻下，可望吸引市場資金青睞；加上關稅戰影響下，股價基期相對低、股價走勢相對平穩的金融股，也可望為持有相關成分股的ETF形成下檔支撐，投資人可伺機分批布局。

群益台ESG低碳50 ETF（00923）經理人邱郁茹表示，長期來看，金融股的股價相對穩定，加上台灣金融監管體制完善，金融業營運風險低，整體而言仍可正向看待，可作為穩健存股的標的。