布局非投等債 好時機

近期美債殖利率大幅震盪，信用債券表現也受到拖累。不過，法人表示，目前全球與美國非投資等級債的到期殖利率（YTM）分別為7.6%與7.7%，均處於極具吸引力的水準，投資非投資等級債的甜蜜時刻已來到。

據統計，自2015年以來，當非投資級債到期殖利率高於7.5%時進場投資，短、中、長期的正報酬機率在95%~100%，且平均報酬率相當亮眼。法人指出，非投資級公司債相對備受市場青睞，建議投資人可適時分批布局抵禦股市回檔。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，非投資等級債券指數收復4月初解放日的失地並創今年新高。近來因投資人對於美債的疑慮升高，一度使美國30年期公債殖利率超過5%，美國10年期公債殖利率來4.5%附近，如要降低利率波動風險，宜選擇較短天期的債券，非投資等級債券存續期比投資級債券短，加上債券到期殖利率較高，是不錯的選擇。

目前全球非投機等級債券到期殖利率高達7.6%，根據統計，自2015年以來非投資等級債券到期殖利率達7.5%以上時進場，持有六個月、一年、二年及三年的報酬率平均為6.6%、12.9%、22.4%與30.8%，且正報酬機率隨著持有時間越長而越高，即使只投資六個月，正報酬機率也高達95%，投資一年以上的正報酬機率更是接近或高達100%。顯示當到期殖利率來到7.5%或以上的高檔區，正是進場布局的好時機。

張繼文指出，因歐元升值，全球非投資級債得利於歐洲非投資級債的強力提振，今年表現更勝美國非投資級債，除了歐元升值的利多，歐洲通膨已接近央行目標，市場預計ECB今年仍有再降息至少2碼的空間，對債市更有利。不過，若只投資歐洲非投資等級債，長期來看仍容易錯失美國非投資等級債的成長機會；根據統計，自2005年以來至2024年的20年間，美、歐非投資等級債表現具輪動機會，就年度表現而言，美國勝出11次，歐洲則是九次。

第一金優選非投債ETF（00981B）經理人王心妤指出，投資人可將主要投資標的為中短天期的非投資等級債券納入投資組合，以彭博優選美元非投資等級債券指數為例，Bloomberg資料顯示，5月底指數平均存續期間為2.12年、平均殖利率為7.61%，較佳的收益水準，提供投資人追求債息更好的投資選擇。