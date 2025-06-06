國泰投信：2025年下半年股債各半

國際政經市場2025年不平靜，歷經關稅戰、匯率大波動後，國泰投信指出，下半年股略優於債，投資組合宜「股債各半」，建議留意市值型、科技型、投資等級債等ETF。

國泰投信昨（5）日舉行「國泰投信2025下半年投資展望暨ETF布局新趨記者會」，迎接局勢多變的下半年，由董事長張錫親自領軍，與全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏及量化投資部協理游日傑精闢解析國際總體經濟、台股展望，分享ETF投資策略。

國泰投信總經理張雍川針對旗下ETF近期動態提出四點說明，首先，有「國民ETF」之稱的國泰永續高股息（00878）近日已經完成半年度成分股調整，投組持有約五成電子、三成金融、兩成防禦性類股，維持一貫的穩健、類股均衡配置風格。

第二，市值型ETF之一的國泰台灣領袖50調降經保費來響應普惠金融政策，今年來規模已經成長逾六成，隨規模持續成長，屆時對應的經保費也會更低。

第三，槓桿型ETF的國泰臺灣加權正2在11日將是一拆七後的重新掛牌，一張約兩萬元，是同類型商品中入手價最低的一檔。

第四，科技ETF代表的國泰費城半導體前三大持股輝達、博通、台積電，搭上AI特快車，帶動ETF自4月7日低點反彈至今已超過三成。

王誠宏針對總經環境進行剖析指出，排除美元資產危機，美國經濟目前是持續軟著陸，研判陷入衰退機率較小；同時由於美國景氣已經下行，買氣趨於保守，即使未來關稅戰再次升溫，業者將關稅轉嫁消費者的機率相對有限，因此，第3季高機率廠商將出現較高庫存，導致獲利下降，生產有過剩現象，估計9月、12月會再降息，明年美國經濟也有機會全面回到溫和成長。

在配置上，游日傑指出，採「股債各半」組合可有效緩和投組面對的報酬波動。股票方面，因為企業導入AI已經是趨勢，未來會出現大者恆大情況，建議投資人可布局市值型ETF，如國泰台灣領袖50。

在川普鬆綁科技監管等多項政策帶動下，資產配置也建議納入美科技型ETF，如國泰美國費城半導體。債券則建議投資人選擇投資級債如國泰投資級公司債，違約風險較非投等債相對低。