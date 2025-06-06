全球金融市場今年以來波動大增，法人指出，投資人布局海外資產時，宜採取分散布局。除了多元分散市場及產業之外，還可以透過定期定額，錯開進場時點來進一步分散風險。

過去兩、三年來，以科技股為主的美股領漲全球主要股市，但川普上台以來，市場動盪，美股表現落後。摩根投信指出，今年以來市場動盪，更加突顯分散投資的重要。投資人可以藉由分散投資地區，以降低投資風險。

摩根指出，各國市場都擁有自身投資亮點，在不同時間也可能受不同風險影響。若想要降低單一市場對投資組合帶來的波動，最好將投資眼光投向全球各地的市場，做好投資地區的分散。

摩根指出，從美國的關稅談判來看，可以發現許多投資地區具備獨特優勢，較不受關稅影響。例如，日本、中國大陸及歐盟對美國出口貿易比重較低，對美國的貿易依賴度也就較低，可以作為分散投資的標的。

國泰投顧除了看好歐股前景之外，也看好印度的投資機會。國泰投顧認為，美國所發動的關稅戰對印度衝擊較小，且印度企業獲利優於預期，外資機構資金流入，都可望持續帶動印度股市表現。