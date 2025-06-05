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三大誘因資金向「中」流 大中華基金添利多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大中華股票基金績效。(資料來源：理柏資訊)
大中華股票基金績效。(資料來源：理柏資訊)

美元走弱，市場資金轉向，中國資產成熱門標的。投信法人表示，由於A股市場基期較低，加上AI科技具競爭優勢，將吸引資金青睞，增添大中華基金績效動能。

近期美元承壓，美元指數(DXY)跌至近3年低點，人民幣則走強，成為市場資金避險的選擇。高盛近期出具的報告預估，受惠資金流入等利多因素，人民幣兌美元每升值1％，將推升大陸股市上漲3％。

此外，今年初DeepSeek崛起帶動掀起中國大陸資產價值重估熱潮仍延續。市場法人主要著眼大陸官方持續加大AI等科技行業的支持力度，加以企業獲利修正趨穩及人民幣走強，也為估值提供支撐，其中，摩根士丹利建議超配科技、網路龍頭以及高股利資產。

因關稅戰情緒和緩，加以寬鬆貨幣政策支撐，帶動A股近月維持紅盤走勢。理柏資訊統計至2025年6月3日，近月績效表現較突出的大中華基金主要聚焦科技相關類股。

展望後市，復華大中華中小策略基金經理人余文耀指出，目前市場對於加徵關稅政策的擔憂已逐步減緩，同時官方推出一攬子金融政策，其力度和幅度均超出市場預期，有利支撐股市投資信心，惟川普施政的不可預測性仍不時帶來市場波動，因此配置將採分散布局，並視市場狀況彈性調整持股比率，以因應市況變動。

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