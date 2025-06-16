市值型ETF風潮再起，00985A有看頭

台股大盤近十年表現不俗，高股息指數人氣不墜但市值型指數表現跑得更快。野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，短線而言，市場的不確定性仍然存在，因此更宜採取主動投資以更佳的即時性來因應市場的變化。投資台股，若能透過市值型主動式ETF來進行「汰弱」、「換強」，靈活調整爭取更佳的報酬是因應當前環境的較佳的投資策略，例如：有別於傳統的台灣50指數依據市值前五十大的個股作為指數編製的基礎，00985A「野村臺灣增強50主動式ETF」，從市值50大個股擴大至上市櫃市值前150大個股，擴大打擊面，接著導入質化分析，逐步篩選個股與建構投組。最後再依據市值+因子綜合評估，發掘50檔台灣大型龍頭股票納入投組，以期獲得長期優於富時臺灣50報酬指數的總報酬表現，讓台灣50指數再進化，投資更增添動能。根據公開說明書所載00985A最大優勢在於第一大持股最高上限可達30%，希望掌握AI浪潮台股投資契機的投資人，可以透過創新的主動式市值型ETF 00985A，掌握台股長期的投資契機。

國內ETF投資熱潮持續發燒，ETF金融商品儼然已成為當今投資新顯學、當中市值型ETF持續獲得投資人青睞。根據統計，5月台股加權指數上漲5.51%，市值型ETF漲幅明顯超越大盤，多數產品表現更優於大盤。根據歷史經驗，每當股災降臨，市值型股票有更高的機率獲得低檔的買盤介入，因此相對有較佳的表現機會。加上台積電佔大盤權重已經來到36.41％，而且有持續增加的現象。00985A野村臺灣增強50主動式ETF基金經理人林浩詳分析表示，隨著AI浪潮的持續，也將帶動台積電越來越壯大，這個現象可能會越來越明顯。台灣基本面強勁，建議投資人，掌握這波熱勢，透過市值型主動式ETF做為資產配置的核心部位，捕捉台股中長期增長契機。

資料來源：Bloomberg，2014/12/31-2024/12/31。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

野村投信提醒投資人，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

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