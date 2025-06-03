美元資產受質疑 長天期美債商品大失血

川普關稅政策不確定性高，加上美國債台高築，美元資產受到質疑，資金大幅流出美國長天期公債ETF。法人指出，美國經濟前景衝擊長天債ETF，加上新台幣強勢，都不利長天債ETF買氣。

境內基金資訊觀測站統計，在2025年4月，在十檔熱銷的ETF中，沒有任何債券ETF。相反的，在淨贖回最多的十檔ETF，高達八檔是債券ETF，清一色是長天期債券；另外兩檔淨流出最多的ETF則分別是高股息ETF、陸股兩倍槓桿ETF。

美國長天期債ETF熱銷數年，熱門ETF更是不斷追募，以滿足投資人的強勁購買需求，但今年出現大逆轉。川普就任總統以來，資金更是加速逃離美債ETF。元大美債20年（00679B）第1季遭淨贖回119.5億元，但4月單月失血金額就高達264.9億元，是4月資金出走最多的ETF。如果不計算淨值縮水，元大美債20年在4月單月淨流失金額就占ETF規模的一成，總規模從2月底的3,095億元，一路滑落到最新的2,285億元，在所有ETF規模名次滑落一名到第四大，但仍為債券ETF第一大。

國泰20年美債在第1季失血69.1億元，到4月加速流出231.7億元。這檔ETF去年規模成長逾200%，是增速最快的ETF，一度成為規模第二大的債券ETF，但最近規模持續流失，最新規模來到2,079億元，為債券ETF第三大、所有ETF第八大。

債券ETF規模亞軍群益ESG投等債20+，在第1季仍進帳99億元，為單季吸金亞軍，但到4月資金流向急轉直下，單月遭淨贖回113億元，最新規模來到2,233億元，為所有ETF中排第六。

另外五檔單月流失金額較大的債券ETF依次為中信美國公債20年、元大AAA至A公司債、富邦美債20年、中信高評級公司債、元大投資級公司債，失血金額介於26-63億元。

至於兩檔非債券ETF，一檔是復華台灣科技優息，單月流失75億元，已連續六個月遭淨贖回，主要是因為每月配息金額下滑，投資人轉而申購季配息的高股息ETF；一檔是元大滬深300 正2，單月失血29億元，主要是來自於4月初市場暴跌時投資人恐慌殺出。