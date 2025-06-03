長期投資債券 三個關鍵

受到美債表現不佳影響，近來投等債ETF價格回落，年化配息率反而創高。投信法人表示，隨近來債券ETF陸續除息前夕，預料將吸引逢低買盤卡位投等債ETF。

新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人劉恆誌表示，目前債券投資氛圍不佳，主要受到美中互相指控對方違反貿易協議，但雙方並未有明確的反制手段，且美國宣布延長部分中國製造商品的關稅豁免時程到8月底，以換取更多的談判空間，使美債殖利率近期走勢較為震盪。

聯準會官員釋出訊息，若未來關稅的不確定性底定後，Fed可能走上降息軌道，有利於長天期投等債ETF，未來能掌握較佳的價格表現。

新光投信建議，市面上BBB投等債ETF種類多元，投資人若想追求長期穩定領息，建議可以從各檔ETF的「殖利率」、「票息率」與「配息穩定表現」與否為長期投資的重要考量，以搭配投等債ETF若具穩定配息條件，長天期BBB級投等債ETF，可望協助投資人持盈保泰，在市場動盪中成為進可攻（資本利得）、退有守（配息）的債券避風港，作為抵禦市場波動及黑天鵝事件的投資定心丸。

群益ESG投等債20+（00937B）經理人曾盈甄表示，全球經濟仍具不確定性，使得投資等級債信用利差小幅收窄，並保持相對低位，資金也有持續淨流入的跡象，顯示市場信心增強。展望後市，十年期美債殖利率波動趨穩，且現階段投等債殖利率高於十年平均水準，投資價值浮現。

再者，在降息趨勢未變之下，投資人也可掌握降息所帶來的資本利得空間，長期而言仍看好體質優良企業發行的投資等級債。