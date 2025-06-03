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陸AI科技股 「錢」景可期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

中國大陸的生成式AI DeepSeek崛起，重塑市場對大陸AI發展的新視野。市場人士預期，若中美雙方達成降低關稅協議，將提升市場對AI科技股的偏好，相關科技型ETF將迎來一波資金流入。

永豐投信表示，摩根士丹利發布全球科技報告「中國AI：沉睡的巨人覺醒」，公布具有潛力中國AI概念股中，包括永豐中國科技50大ETF（00887）部分成份股科大訊飛、金山、邁瑞醫療等，隨著大陸官方重啟對AI發展的政策支持，市場對大陸AI技術的潛力重新估值，科技股備受資金青睞。

永豐中國科技50大ETF經理人林永祥表示，近期觀察到中東主權基金持續布局大陸市場。顯示國際長線資金對大陸企業前景的高度肯定與青睞，意味著大陸AI潛在受惠程度增加，參與機會更多。大陸關鍵人工智慧晶片公司寒武紀科技在科技領域具備實質競爭力，市場預期將會是下一波國際資金可能瞄準的目標。

全球視野下的資金流向指標，當全球資金在選擇方向時，中東主權資金已經先行布局，不只是資金流的選擇，更是市場上的風向球，從輝達執行黃仁勳到中東主權基金，全球都關注大陸科技股，大陸科技股爆發力值得期待。

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