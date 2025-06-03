Fed下半年可望降息 特別股商品買點來了

美國聯準會雖暫停降息腳步，但市場普遍預期今（2025）年下半年仍有降息空間，特別股指數殖利率目前來到高於2008年金融海嘯以來平均6%的水準之上，顯示特別股基金已具備良好的中長期投資價值。

柏瑞投信2025年第2季「洞悉特別股」報告指出，聯準會5月決議持續按兵不動，且市場多空訊息交錯，使得特別股殖利率維持高檔震盪，來到近年來難得一見的高位、且高於近五年均值、並優於多數投資等級的固定收益資產，以特別股平均投資等級的信用評等而言，已浮現中長期的投資吸引力。

根據Bloomberg統計，今年截至4月底共計有23檔特別股的信用評級被調升，以及20檔特別股的信用評級被調降，反映整體發行機構的信用風險可控。另外，根據芝商所FedWatch工具，預期聯準會今年降息幅度仍有望達到2至3碼。

回顧2009年以來，美國10年公債殖利率一年期間的降幅，如果落在0.75%以內，是屬於利率溫和下降的環境，則特別股在未來一年將有較佳的表現。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，目前美國10年期公債殖利率位於過去兩年盤整區間3.8%-4.8%的上緣，已顯著高於聯準會設定的3%長期中性利率水準，加上現仍處於降息循環週期，顯示目前是增加利率風險曝險的有利時機。

此外，特別股的信用利差雖因先前關稅貿易戰的拖累而擴大，並已升至近兩年新高，但預期在貿易衝突持續緩解的背景下，未來利差可望逐步收斂。

柏瑞投信表示，當前美國經濟數據仍保持韌性，聯準會將持續觀望並等待關稅進展，所以目前不急於採取行動。

此外，觀察第1季財報，美國金融業獲利仍然優異，大型銀行相繼交出優於市場預期的財報數字，雖然關稅政策可能導致企業與消費行為轉趨保守，然多家銀行已開始提列更多信貸損失準備金，以因應可能的違約風險。