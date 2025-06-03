印度股票基金 有魅力

印度股市近期表現優於全球股市指數，近三個月漲幅達9.2%，優於全球股市的3.9%；若以長期表現來看，自2021年起，印度股市上漲82.6%，表現亦大幅優於全球股市指數的35.2%。

法人認為，美國所發動的關稅戰對印度衝擊較小，且企業獲利優於預期，可望持續帶動相關印度股票基金表現。

相對美國主要貿易夥伴，印度去(2024)年對美貿易順差476億美元、出口至美國占GDP比重僅2.1%，皆屬較低水準，市場預期貿易戰對印度衝擊有限。印度與美國正展開貿易談判，市場預期有望在今（2025）年7月前與美國達成貿易協議。

此外，印度與英國已於5月6日簽署雙邊自由貿易協定（FTA），印證印度正在努力擴大出口並取得重大進展，將其製造業融入全球供應鏈，此舉可做為與美國貿易協議談判的藍圖，加速與美國貿易協議的簽訂。

國泰投顧表示，印度第1季企業獲利優於預期的比率為57.7%，市場亦預期印度企業獲利年增率今明兩年皆達雙位數，分別為10.6%及12.7%，均優於全球股市的7.4%及11.7%，在企業獲利展望穩健之下，帶動外資回流。

外資機構買賣超與印度股市表現大致有正向的連動關係，外資機構自去年9月起連續賣超印度股市，拖累印度股市表現；惟今年3月起賣超金額收斂，4、5月已經連續兩個月買超，帶動印度股市自今年3月起表現優異，後續表現仍可期待。

滙豐印度股票基金產品經理顏誌緯認為，儘管美國關稅政策變化可能對印度企業帶來影響，全球供應鏈重構或為印度製造業帶來更多機遇。

目前印度多數企業盈餘展望轉為上修，預計印度企業未來兩年成長率高於長期平均水準之上，獲利成長性遠優於中國、新興市場與亞洲鄰國。印度中長期結構性成長驅動力包括有利的人口結構和不斷提高的人均收入、供應鏈多樣化帶動的製造業和資本支出繁榮，以及已經實施的經濟改革。印度企業資產負債表實力的提升和銀行體系健康狀況的大幅改善亦是另一個優勢。