主動式台股基金犀利 上月123檔打敗大盤

AI題材再起、電子股強勢回歸，帶動台股上個月漲幅創近一年來單月之最，主動式操作台股基金也繳出亮眼成績單，同期間報酬打敗大盤比例近九成，其中績效逾一成更占五成。

理柏資訊統計，5月台股加權報酬指數漲幅5.5%，為去年6月以來單月最佳報酬，同期間138檔主動式操作的台股基金平均績效為9.8%，累計共有123檔績效打敗大盤，比例89.1%；績效逾一成則有69檔，占比達五成。

進一步分析台股各產業類股表現，電子零組件類股5月漲幅近14%居冠，電腦及周邊設備類股漲幅亦有逾一成，表現相對突出。

由於相關類股為主動式操作台股基金的主要持股產業，也進一步挹注基金績效表現。

近期台股再因匯率波動等因素出現震盪，不過，部分5月績效表現突出的台股基金則逆勢抗跌，仍維持在紅盤之上。

投信法人指出，台股目前處於股市反彈後的區間震盪格局，建議可透過經理人及投研團隊選股不選市操作，以掌握類股輪動下的大盤投資機會。

復華高成長基金經理人呂宏宇表示，觀察第1季台股企業獲利維持成長趨勢，其中AI類股基本面表現最為強勁，加以輝達財報優於預期，將持續支撐台灣電子產業發展，是中長線產業配置主軸。此外，因應近期匯率波動可能衝擊部分企業獲利，將搭配內需及高股息題材做分散配置，以降低投資組合波動性。

日盛新台商基金經理人謝尚瑾指出，研判短期市場最恐慌已經過去，後續仍須留意對等關稅是否反覆，維持選股不選市的投資基調，市場仍預計美國聯準會將於下半年啟動降息2碼，美國企業獲利可望年增8%，整體資金環境將轉趨寬鬆，有利股市表現。

產業重點仍以AI科技為主，今年將更著重於邊緣運算、AI軟體應用相關如AI衍生應用供應鏈為布局重心。輝達為突破美國對中國的AI晶片禁令，計劃推出符合規範的降規版B30晶片，吸引中國雲端巨頭關注，預計可為台灣供應鏈帶來新商機。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，AI領域如相關應用、國際主要CSP廠並未調降資本支出，整體表現仍是正向，從中長期來看基本面大方向不變。