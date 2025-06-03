美股、科技型商品 擇優布局

回顧海外股票型（已開發市場）相關基金5月來績效表現，其中以美股、科技兩大類型基金反彈最強勢。法人建議，美股、科技股拉回仍應擇優布局，長線機會可期。

據理柏資訊統計至5月30日，觀察海外股票型（已開發市場）相關基金5月來績效表現，包括：摩根士丹利美國優勢、摩根士丹利環球遠見、貝萊德美國靈活股票、貝萊德美國增長型等，績效達5%以上。

富蘭克林高科技、路博邁顛覆式創新股票證券投資信託、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－創新科技、第一金全球AI人工智慧證券投資信託、滙豐全球關鍵資源證券投資信託、百達-數位科技等基金，績效則介於3.7%至4.2%，表現亮眼。

富蘭克林證券投顧表示，在美國貿易法院裁定川普對等關稅無效後，儘管仍可能因川普政府上訴或以其他法案繞過這項裁定而存在不確定性，但也預告未來川普將更難以在關稅政策上為所欲為，故整體關稅影響應不會如市場最初預期悲觀。

川普也積極推進「大而美法案（big beautiful bill）」，包含延長減稅、提高債務上限、鬆綁能源政策等，冀望能在國慶日（7/4）前通過，若法案順利通過，有助降低市場不安。

台新投信分析，儘管聯邦法院裁定川普關稅措施違法，美國商務部長盧特尼克仍表示，原先針對高關稅國家所設的90天寬限期不會延長，建議後市關注變數包括：一、在90天緩衝期內，各國與美國的貿易談判進度與內容；二、FED對未來降息態度是否轉變；三、企業財報與展望；四、美國後市宣布對半導體課徵專項稅的實施方式與課稅幅度。

科技與耐久消費類股表現最為強勁，反映市場對AI應用、節能設備與智慧家庭等主題高度期待。企業財報亦提供部分支撐，西門子（Siemens）與ASML公布優於市場預期的獲利數據後股價齊揚，帶動相關產業上升。