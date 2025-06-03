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梅雨鋒面下午抵達 吳德榮：雨勢增強、範圍擴大 慎防劇烈天氣

固定收益型 流入60億美元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國關稅訊息紛亂而通膨壓力紓緩，美國公債引領各類債市走揚，過去一周整體固定收益型ETF資金獲資金淨流入60.6億美元，資金流入動能減緩，其中亞洲債市獲21.6億美元淨流入，美國與歐洲債市分別獲14.1億與6.8億美元淨流入。由債券品質分類，非投資等級債ETF獲16.2億美元淨流入，投資等級債ETF獲8.6億美元淨流入。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國非投資級債企業已在金融海嘯、油價崩跌與新冠疫情後脫胎換骨，以彭博美國非投資等級債指數為例，信評BB的占比從金融海嘯前的三成左右，提升至今的高於五成，而回顧2022年聯準會暴力升息時，市場也一度瀰漫經濟衰退恐慌，各企業無不繃緊神經準備因應，但之後未真正發生經濟衰退，面對現今情境，當時環境正可說是一次最實際的壓力測試。

儘管美國經濟放緩，企業財務狀況表現堅韌，市場過度恐慌將殖利率推高至近8%水準，更凸顯其投資吸引力。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓（Todd Brighton）認為，美國經濟具韌性，短線市場反應過度時反而能從中尋得不錯的投資機會，舉例來說，4月初川普宣布對等關稅衝擊市場大跌，美國非投資級債利差攀升至450點左右，一些財務狀況穩健公司債殖利率從7%左右急升至10%以上，就是難得的加碼機會。

安聯投信指出，投資級債續受青睞，在於其相對穩定的波動性與評等保障，在震盪市況中具備避風港特性；而非投資級債雖面臨投資人風險意識提高，但在高票息與基本面穩健企業支撐下，仍吸引部分收益導向資金。債市仍處於轉折階段，高波動將為常態，建議轉向具票息支撐與基本面評價優勢的信用債。

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