外資買亞股 最愛印度

上周外資對亞股賣多買少，但整體市場情緒維持正向。根據Bloomberg統計至5月30日，單周印度股市獲得6.36億美元的外資買盤，表現較佳；至於減持較多的市場以台股4.47億美元居首，其次為菲律賓、南韓超過2億美元的賣超金額。

對此，保德信分析，上周不少市場遇到假期休市，除了台灣周五放端午節外，馬來西亞、泰國、印尼等股市也逢周四、五休市，受到假期效應影響，上周亞股跌多漲少，韓股單周大漲4.07%最佳，越南股市上漲1.38%名列第二，其他市場則以下跌作收，然跌幅多在0.5%至2.3%之間。

端午連假後的第一個交易日，台股呈現小幅回檔，2日指數終場下跌344點或1.6%，收在21,002點，力守21,000點大關。保德信市值動能50 ETF經理人張芷菱表示，市場訊息多空交戰，首先近期市場憂心5月匯市單月強升，將影響5月企業營收表現，且外資上周期貨未平倉空單突破4.7萬口，接近關稅戰時的高水位，加上短期指數漲多後出現回檔，可能暫時讓投資情緒降溫。

不過，市場也期待本周晶圓龍頭大廠與光學鏡頭大廠的股東會，預期晶圓龍頭大廠將持續釋出對產業正向看法，有助於支持AI類股表現，加上AI龍頭輝達第1季財報數據亮眼，並宣布與中東AI企業提供晶片，對於台股AI供應鏈不啻為利多因子。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，印度基本面仍相較其他主要經濟體強勁，也因具有龐大的內需動能，觀察4月對等關稅事件影響全球股市最為劇烈的時期，印度因對美國出口曝險相對較小，且有龐大內需市場支撐，表現相對其他主要股市穩定。