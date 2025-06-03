日股基金失血 史上最慘

美國及日本公債標售都不理想，資金持續流出美股基金及日股基金。資金流向顯示，債券基金持續大量吸金，主要是因為投資人預期主要成熟市場高利率將維持更長一段期間。

EPFR統計，到5月28日為止的一周，貨幣市場基金淨流出180億美元，所有股票型基金合計失血95億美元，平衡型基金淨流出12億美元；不過，另類基金進帳43億美元，債券型基金吸金192億美元。

日股基金單周流失逾110億美元，寫歷史新高。其中，有三檔追蹤東証指數的日股ETF合計大幅失血80億美元。EPFR指出，投資人擔心日本利率及債券充滿不確定因素。

EPFR統計，川普去年11月贏得總統大選以來，在全球股票（美股除外）基金中，日股的平均比重大幅降低，成為經理人減碼最多的股市，經理人轉而加碼現金、德國、法國及中國股票。

在其他成熟股票基金方面，4月以來，美股基金已是第七周遭到淨贖回，其中，以美國小型混合基金流失金額最嚴重。不過，全球股票基金則頗受投資人青睞，歐股基金仍有少量淨流入。

至於新興市場基金，上周吸金金額達七周來新高。其中，中國大陸基金更是4月中旬以來首度吸金，單周進帳逾10億美元。產業分布統計顯示，陸股基金平均以消費股比重最高，印度基金則以金融股最多。

EPFR指出，主動式股票ETF持續受投資人青睞，2019年10月以來，每月都是淨流入。2020年以來，主動式股票ETF規模成長七倍，被動式股票ETF同期間則只成長50%。

債券基金連五周淨流入，共吸金740億美元。其中，美債基金連五周吸金，歐債基金連六周吸金，也是今年來第18周吸金，公司債基金尤其受歡迎。新興債方面，上周吸金為2023年第1季以來新高。其中，長天期新興市場債基金吸金達去年7月以來新高，中國大陸債券基金吸金為四年多年來新高，亞洲（日本除外）債券基金也受青睞，南韓債券基金進帳逾4億美元。