受惠降息環境和刺激內需措施 歐洲中小型基金搶鏡

歐洲通膨降溫、政策利率持續調降，資金成本明顯降低，為企業經營注入活水。法人投信表示，歐洲股市今年以來表現佳，尤其中小型企業受惠於降息環境與政府刺激內需措施，歐洲中小型基金成為全球投資市場的焦點。

國泰投顧表示，自2020年以來，歐洲企業逐漸以現金股利回饋股東，殖利率穩定上升。2024年第4季財報約70%企業提及提高股息，其比例顯著優於提及股票回購的40%與過往平均，反映歐洲企業現金流穩健，此舉有助於提升股東對公司未來前景的信心。隨著今年第1季財報陸續公布，歐洲企業的利潤率與每股盈餘持續成長，優於美國企業，預估歐股今年第1季至第3季獲利率為9.43%、10.64%、11.00%，目前歐股本益比為15.19，其評價處於過去十年中位數區間 ，具中長期吸引力。

歐洲中小型股票基金表現

歐義銳榮基金總代理第一金投信指出，自2024年歐洲央行（ECB）啟動寬鬆政策以來多次降息，大幅降低中型企業融資成本，歐洲各國政府擴大基礎建設與內需投資預算，有效推動本地市場動能，為歐洲中小企業帶來利多支撐。Bloomberg資料統計，今年至4月底止，STOXX歐洲中型股指數上漲近20%，MSCI 歐洲中型股指數亦上漲超過5%，儘管近期全球市場面臨關稅挑戰，歐洲中型股依舊穩健向上，展現抗跌能力。

評價面與基本面為歐洲中小型股帶來中長線支撐。第一金投信說明，以MSCI歐洲中型股票指數為例，Bloomberg資料整理，目前預估本益比僅13.52，遠低於美國標普500指數的20.50，股價相對低估，具有投資吸引力。

此外，自2022年以來，歐洲中小型企業的盈餘增長幅度明顯超越大型企業，整體基本面持續改善，評價具向上修復能力，吸引中長期資金關注。