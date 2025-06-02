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關稅戰掀起市場波動 低檔自動加碼助力定期定額

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

關稅戰造成全球股市大漲大跌，為因應市場波動風險，投資人紛紛採取「低檔加碼」策略。以基金平台－基富通的「好享加－低檔智動投」為例，今年來累計交易金額較去年成長超過十倍，協助越來越多投資人克服人性的恐懼與貪婪弱點，並在定期定額紀律理財過程中，放大長期投資的回報。

隨著全球政經環境轉變，股市大漲大跌已是新常態，傳統的定期定額投資方式不再能夠完全滿足投資人的需求，促使不少金融業者開發在市場大跌時能夠逢低自動加碼的功能。其中，基富通「好享加－低檔智動投」於去年8月美國總統大選前上線，幫助不少投資人度過本波川普關稅戰引發的市場低潮。

基富通總經理王浩宇表示，低檔智動投結合定期定額與逢低加碼機制，讓投資人在原本的定期定額契約中，設定基金淨值下跌時的加碼策略，當達到預設條件時即啟動自動加碼。好比是在晴天的時候備傘，當市場波動來臨時，投資人能夠從容掌握低檔投資的契機，有助於進一步放大定期定額的微笑曲線。

不過，王浩宇強調，抄底加碼並非毫無風險，為了避免投資人遭遇無法承受的傷害，基富通花費一年左右時間與資源，委託國內知名財金教授、證基會共同研究分析全部境內、外基金過去30年低檔加碼表現後，對於基金類型、淨值跌幅條件、加碼金額與次數等，採用嚴謹且合理的設計。

根據基富通於官網揭露的研究報告內容顯示，股票型與平衡型基金的低檔加碼效果比較明顯，而債券型與貨幣型基金因波動相對小、幾乎沒有低檔加碼效果；在觸發加碼條件上，以最新淨值與前20天淨值比較，跌幅達3%、5%、10%與15%時，能夠兼具加碼效率與績效的臨界點。

王浩宇表示，低檔加碼最怕加錯基金、加太快或加太多，因此遵循專家學者的實證建議，提供合適的選擇，解決投資人不知道如何設定的困擾，即便是新手投資人同樣簡單容易上手。更重要的是，有加碼上限設定，還能隨時取消加碼功能，讓投資理財成為一種保障而不是負擔。

淨值比 定期定額

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