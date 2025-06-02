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歐股基金 定期定額布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

今年各國市場波動加劇，主因在於美國貿易保護主義升溫及投資人對美元資產的信心動搖。相較之下，歐股今年來上漲10.1%，表現優於多數市場；歐洲資產展現投資吸引力、歐洲央行持續降息，及第1季財報顯示獲利仍屬穩健下，市場對歐洲經濟前景的信心回升，建議投資人可逢低分批布局或採取定期定額方式配置歐股基金。

國泰投顧指出，川普陸續對多國實施激進的對等關稅政策，市場預期該政策恐使美國經濟放緩，進一步打擊消費與企業信心，質疑美國投資領先地位是否仍具延續性。

相對地，歐洲在通膨回落與政策推動下逐漸展現投資吸引力。同時，歐元兌美元在4月強勢升值4.7%，自2010年以來五次歐元走強期間，歐股六個月平均報酬為6.9%，顯示歐元升值對股市具有正面效應。

國泰投顧表示，歐元區通膨率已接近2%水準，為應對關稅不確定性，歐洲央行於4月17日再降息1碼，將存款利率降至2.25%。有別於美國聯準會持續觀望就業市場與通膨變化，歐洲央行採取當機立斷的降息措施，且未來將持續降息以刺激經濟活動。

此外，歐元區第1季就業人數較前一季增長0.3%，失業率仍維持6.2%低點，歐元區就業市場展現強勁的韌性，可望為歐洲經濟帶來支撐。

自2020年以來，歐洲企業逐漸以現金股利回饋股東，殖利率穩定上升，反映歐洲企業現金流穩健，有助於提升股東信心。隨著今年第1季財報陸續公布，歐洲企業的利潤率與每股盈餘持續成長，優於美國企業，目前歐股本益比為15.1，其評價處於過去十年中位數區間，具中長期吸引力。

國泰投顧指出，摩根士丹利歐洲機會基金以由下而上選股並高度集中，靈活布局歐洲主要經濟體並專注於基本面具優勢的企業，包括利基產業的領導者、知名奢侈品牌、破壞式創新企業等。

美國聯準會

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